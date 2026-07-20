Σε ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στην πρώτη συνεδρίασης της εβδομάδος, κλείνοντας σε θετικό έδαφος, μετά από πέντε πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης είχε καταγράψει συνολικές απώλειες 2,62%.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.449,91 μονάδες, σημειώνοντας μικρή άνοδο 0,11%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.460,08 μονάδες (+0,52%) και κατώτερη τιμή στις 2.427,76 μονάδες (-0,80%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 261,15 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 45.581.910 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,12%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,53%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της CediaBank (+3,11%), Aegean Airlines (+2,92%), των ΕΛΠΕ (+2,53%) και της Motor Oil (+2,21%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-3,76%), της Aktor (-3,70%), της ΔΕΗ (-2,19%) και του ΟΤΕ (-1,52%).

Οι μετοχές της ΔΕΗ διαπραγματεύτηκαν χωρίς το μέρισμα ύψους 0,60 ευρώ ανά μετοχή (καθαρό ποσό 0,57 ευρώ).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η CrediaBank και η Alpha Bank διακινώντας 16.931.958 και 8.063.999 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 35,18 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με 31,19 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 57 μετοχές, 43 πτωτικά και 21 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Σπύρου (+60,0%) και Μύλοι Σαραντόπουλος (+9,46%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: ΣΙΔΜΑ (-5,81%) και Ξυλεμπορία(π) (-5,41%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:13,0200 -3,70%

ALLWYN:13,1150 +0,88%

ΚΥΠΡΟΥ:9,9800 +0,81%

CRDEDIABANK: 0,9600 +3,11%

METLEN:43,3800 -0,46%

OPTIMA:10,0800 -0,69%

ΤΙΤΑΝ: 48,9000 -1,21%

ALPHA BANK: 3,8900 +0,93%

AEGEAN AIRLINES: 12,0400 +2,91%

VIOHALCO: 17,4000 +1,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 43,4800 +1,59%

ΔΑΑ:10,3900 +1,27%

ΔΕΗ: 22,3000 -2,19%

COCA COLA HBC:57,4000 -0,86%

ΕΛΠΕ: 12,1800 +2,53%

ELVALHALCOR: 4,1000 -3,76%

ΕΘΝΙΚΗ:14,7850 +1,44%

ΕΥΔΑΠ: 12,0800 +0,67%

EUROBANK: 4,1440 +0,68%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2750 -0,08%

MOTOR OIL: 48,0400 +2,21%

JUMBO: 23,2000 -1,19%

ΟΛΠ:44,5500 +1,25%

ΟΤΕ: 19,5000 -1,52%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,9000 -0,45%

Πηγή: skai.gr

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