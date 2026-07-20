«Υβριδική επίθεση» κατά της Κύπρου βλέπει o ανεξάρτητος ερευνητής πίσω από το επίμαχο βίντεο

Το βίντεο που παρήγαγε η ισραηλινή ιδιωτική εταιρεία πληροφοριών Black Cube και φέρεται να αποκάλυπτε υποθέσεις διαφθοράς στην Κύπρο, ενδέχεται να αποτέλεσε μέρος μιας υβριδικής επίθεσης με στόχο το κυπριακό κράτος, σύμφωνα με το πόρισμα ανεξάρτητου ερευνητή που δόθηκε στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το βίντεο, το οποίο καταγράφηκε κρυφά και δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 8 Ιανουαρίου, έδειχνε τον τότε συνεργάτη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Χαράλαμπο Χαραλάμπους, έναν πρώην υπουργό Ενέργειας και έναν επιχειρηματία να συζητούν με άτομα που παρουσιάζονταν ως επενδυτές για πιθανές επενδύσεις και πολιτικές δωρεές. Δύο από τους συμμετέχοντες άφηναν να εννοηθεί ότι είχαν άμεση πρόσβαση στα ανώτερα κυβερνητικά κλιμάκια.

Και οι τρεις αρνήθηκαν οποιαδήποτε παρανομία, ωστόσο ο Χαράλαμπος Χαραλάμπους υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του ανώτερου συμβούλου του προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Η Black Cube, εταιρεία που ιδρύθηκε από πρώην στελέχη των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, είχε παραδεχτεί τον Απρίλιο ότι συμμετείχε στην παραγωγή του βίντεο, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιος ήταν ο εντολέας της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ανεξάρτητου ερευνητή Ανδρέα Πασχαλίδη, «με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μπορεί εύλογα να συναχθεί το συμπέρασμα ότι το βίντεο αποτέλεσε μορφή υβριδικής επίθεσης με στόχο να βλάψει το κυπριακό κράτος», ενώ οι επίμαχες συνομιλίες χαρακτηρίζονται ως «κενές κουβέντες και μεγαλοστομίες».

Οι κυπριακές αρχές προσέφεραν ασυλία σε όσους συμμετείχαν στην παραγωγή του βίντεο, προκειμένου να συνεχιστεί η έρευνα για τον εντοπισμό εκείνου που ανέθεσε την επιχείρηση.

Αντίθετα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ΑΚΕΛ και ΑΛΜΑ χαρακτήρισαν το πόρισμα «συγκάλυψη», με το ΑΚΕΛ να υποστηρίζει ότι υποβαθμίζει ενδεχόμενη θεσμική διαπλοκή.

Το βίντεο είχε δημοσιοποιηθεί λίγες ημέρες μετά την ανάληψη από την Κύπρο της εξάμηνης προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκαλώντας νέο κύκλο συζητήσεων για τη διαφάνεια και τις επιχειρηματικές πρακτικές στη χώρα.



Πηγή: skai.gr

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