Η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, ανακοίνωσε ότι δύο από τα πλοία που διαχειρίζεται δέχθηκαν σήμερα πυρά άγνωστης προέλευσης, ενώ έπλεαν στα ανοικτά των ακτών του Ομάν.

Η εκ νέου κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν απειλεί και πάλι την εμπορική ναυτιλία στο Στενό του Ορμούζ, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις στοχεύουν πλοία και οι ΗΠΑ προχωρούν στην επιβολή του αποκλεισμού των λιμανιών της χώρας.

Το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο την εταιρεία Dynacom, αναφέρει το «Kavomaleas» - ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Panamax που φέρει σημαία της Μάλτας - χτυπήθηκε από δύο βλήματα, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του και να αναγκαστεί η εκκένωσή του. «Μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης του πλοίου, ο πλοίαρχος αποφάσισε την εκκένωση του σκάφους», αναφέρει σε ανακοίνωση της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, την οποία επικαλείται το Reuters, όλα τα μέλη του πληρώματος εντοπίστηκαν με ασφάλεια από τις αρχές του Ομάν και μεταφέρθηκαν στην ξηρά, ενώ προσθέτει ότι βρίσκεται σε στενή επαφή με όλες τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές.

Ο βρετανικός όμιλος διαχείρισης ναυτιλιακών κινδύνων Vanguard ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη ενώ το πλοίο διέπλεε περίπου 8 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του Κουμζάρ του Ομάν. Το «Kavomaleas» επρόκειτο να φορτώσει πετρελαϊκά προϊόντα στον Κόλπο αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με συμβάσεις ναυλοποίησης και μια εμπορική πηγή. Η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία είχε αναφέρει νωρίτερα ότι στο πλοίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Σε ξεχωριστή δήλωση, η Dynacom Tankers ανέφερε ότι ένα άλλο πλοίο της -το «Acheloos» με σημαία της Λιβερίας- χτυπήθηκε επίσης από βλήμα σήμερα. «Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και έχουν καταγραφεί όλα. Το πλοίο έχει κατευθυνθεί προς τον αγκυροβόλιο, ενώ διεξάγονται οι σχετικές εκτιμήσεις. Δεν υπάρχουν αναφορές για ρύπανση προς το παρόν», ανέφερε.

Το «Αχελώος» είναι ένα πολύ μεγάλο δεξαμενόπλοιο μεταφοράς αργού πετρελαίου, με χωρητικότητα 2 εκατομμυρίων βαρελιών. Η ελληνική εταιρεία θαλάσσιας ασφάλειας Marisks ανέφερε ότι το «Αχελώος» και το «Καβομαλέας» χτυπήθηκαν περίπου την ίδια ώρα και ότι και τα δύο διέρχονταν μέσω του νότιου διαδρόμου του Ορμούζ, ο οποίος διευκολύνεται από τις ΗΠΑ.

Σήμερα επίσης «Οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν ανέφεραν ότι δύο πετρελαιοφόρα «εξερράγησαν» και ακινητοποιήθηκαν, αφού προσπάθησαν να ακολουθήσουν αυτό που χαρακτήρισε ως μη ασφαλή νότια διαδρομή μέσω του Στενού του Ορμούζ. Χθες Κυριακή «Οι Φρουροί της Επανάστασης» του Ιράν είχαν αναφέρει επίσης ότι δύο πλοία ενεπλάκησαν σε «ατύχημα» στην ίδια περιοχή, αλλά δεν είναι σαφές εάν τα δύο περιστατικά σχετίζονταν μεταξύ τους ή εάν συνδέονταν με τις επιθέσεις κατά των πλοίων της Dynacom.

Πηγή: skai.gr

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