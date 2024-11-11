Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Αυτή η εβδομάδα του Νοεμβρίου προβλέπεται επεισοδιακή και ξεκαθαριστική. Επεισοδιακή γιατί είναι η Πανσέληνος στις 15 και γιατί σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό. Σας ωθεί να διεκδικήσετε δικαιώματα που σας στέρησαν ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να έχετε. Γενικότερα, οι μέρες θα είναι δύσκολες για αυτό προνοήστε τις μετακινήσεις σας και μην πιέσετε τον χρόνο, τους ανθρώπους και τις καταστάσεις. Καλλιεργείτε εναλλακτικές, υπερασπιστείτε την εργασία σας και απολαύστε ότι καλό προκύψει στην αισθηματική σας ζωή. Απομακρυνθείτε από «το μαύρο σύννεφο».

Ταύρος

Ενδιαφέρουσες οι μέρες αυτές με την Πανσέληνο της Παρασκευής στο ζώδιό σας, οι οποίες αλλάζουν και το κλίμα προετοιμάζοντας εκείνο των εορτών. Κινητικότητα θα παρουσιάσει ο εργασιακός χώρος, αντιξοότητες, όμως, δεν θα λείψουν στην καθημερινή σας πορεία και η συνεννόηση με εκείνους που σας αφορούν δυσκολεύει αυτή την περίοδο. Αυτό δεν πρέπει να επισύρει ούτε το θυμό ούτε και την απογοήτευση. Αντίθετα πρέπει να γίνετε πιο ευέλικτοι και πιο υπομονετικοί. Σε αρκετές περιπτώσεις, η διπλωματία είναι ζωτικής σημασίας σε οικονομικές διαπραγματεύσεις. Αισθηματικά υπάρχει ένταση και απρόβλεπτη εξέλιξη.

Δίδυμοι

Αυτή η εβδομάδα του μήνα δίνει έμφαση στη σχέση σας με τους άλλους. Στο στόχαστρο μπαίνουν προσωπικές και κοινωνικές. Η Πανσέληνος της Παρασκευής βοηθά να εξισορροπήσει η κατάσταση γύρω σας και προωθεί τις επιδιώξεις και τις δημιουργικές σας δραστηριότητες. Σύνθετο το κλίμα με δυο λόγια, όχι κακό, αλλά και πάλι δεν χάνονται οι ευκαιρίες τόσο για να λυθούν προβλήματα όσο και για να διεκπεραιωθούν υποθέσεις. Οι κοινωνικές σας υποχρεώσεις και οι στενοί φίλοι και συνεργάτες συνεχίζουν να δυσκολεύουν οτιδήποτε αφορά καριέρα, σχέδια και συνεννοήσεις. Μάθετε να ζείτε με το χάος.

Καρκίνος

Για εσάς τα πράγματα δίνουν μια έμφαση στην εργασία αλλά και μια ένταση στο γνωστό οικογενειακό περιβάλλον. Με τον Πλούτωνα απέναντί σας η εργασία παραμένει σταθερή απλώς απαιτεί περισσότερο κόπο και χρόνο. Ο Άρης και η δύσκολη σχέση του με τον Ουρανό αναζωπυρώνει τις αντιθέσεις που εκκολάπτονται στο στενό περιβάλλον για άλλους της οικογένειας και για άλλους της προσωπικής ζωής. Η Πανσέληνος καραδοκεί να πυροδοτήσει εξελίξεις που θα φτάσουν σε ένα κρεσέντο δοκιμάζοντας την υπομονή και την αντοχή των νεύρων σας. Φροντίστε να περάσετε αναίμακτα αυτές τις μέρες.

Λέων

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου φέρνει αιφνίδιες αλλαγές στις σχέσεις και στα επαγγελματικά σας σχέδια. Η κινητικότητα γύρω σας αυξάνει, οι εντυπώσεις θα είναι ποικίλες, τα γεγονότα θα διαδέχονται γρήγορα το ένα το άλλο και το βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξετε καθόλου, καθώς ο Άρης διατρέχει το ζώδιό σας. Ωστόσο, δεν είναι εύκολο να καταλήξετε σε αποφάσεις, απλώς προετοιμάζεστε τόσο για τον επόμενο μήνα όσο και για τον χειμώνα που έρχεται. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την επικοινωνία και τις συναλλαγές μπορείτε να το προωθήσετε. Θα είναι αρκετές οι στιγμές της αισθηματικής σας δράσης, αλλά θα σας υπερκεράσουν οι υποχρεώσεις που είναι αναπόφευκτες.

Παρθένος

Αυτές οι μέρες του μήνα δίνουν έμφαση στις εξελίξεις του στενού περιβάλλοντος. Σας ωθούν σε μια δράση προκειμένου να νιώσετε πιο εξασφαλισμένοι και οικονομικά και συναισθηματικά. Στον ορίζοντα διαφαίνονται κάποιες αισθητές δυσκολίες και αντιξοότητες. Οι επιδιώξεις σας συναντούν εμπόδια, η αίσθηση της ιδιοκτησίας στα ερωτικά σας χαλαρώνει και ο φόβος ή η ζήλεια αποκτούν νέα διάσταση. Καταπολεμήστε όμως τα αρνητικά σας συναισθήματα και αποφύγετε σχολιασμούς και αρνητικές σκέψεις για κάτι που θα αλλάξει σύντομα και που μπορεί να μην σας αφορά και τόσο πολύ.

Ζυγός

Η περίπλοκη εποχή συνεχίζεται. Η Πανσέληνος στον Ταύρο την Παρασκευή ανατρέπει πολλά από αυτά που είχατε προγραμματίσει αλλά δίνει και κάποιες δυνατές στιγμές χαράς, ψυχαγωγίας και ερωτικής έκστασης. Πολλά θα κριθούν από την διαχείριση και την συμπεριφορά σας. Προσπαθήστε να ελέγχετε τον έμφυτο παρορμητισμό σας ώστε να χαρείτε τα καλά που θα προκύψουν. Μην βιαστείτε να επιλέξετε κάτι ή να απορρίψετε κάτι άλλο, μην αμελείτε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και μην μπερδεύετε τις κοινωνικές σας γνωριμίες και σχέσεις.

Σκορπιός

Η πορεία του μήνα έχει μια αισθητή αλλαγή στο κλίμα και στην διάθεση σας. Παράλληλα, λόγω και της Πανσελήνου της Παρασκευής το παρασκήνιο θα έχει και μια μεγαλύτερη κινητικότητα, για άλλους του στενού περιβάλλοντος και για άλλους του επαγγελματικού. Μην μπερδεύεστε σε υποθέσεις τρίτων και μην αναθέτετε δικά σας θέματα σε άλλους. Γίνετε πιο ευθείς και πιο ξεκάθαροι στους διακανονισμούς και στις συνεργασίες σας, υπερασπιστείτε τις υποθέσεις που έχετε και από τις όποιες θέλετε να βγείτε κερδισμένοι. Αναζητήστε ένα σωστό σύμβουλο και εξασφαλίστε έναν έμπιστο σύμμαχο, θα σας χρειαστούν σύντομα.

Τοξότης

Για εσάς αυτές οι μέρες του Νοεμβρίου είναι λίγο καλύτερες. Η πανσέληνος πραγματοποιείται στον άξονα Ταύρου Σκορπιού και φέρνει στην επιφάνεια την ανάγκη σας για συναισθηματική και πρακτική ασφάλεια.. Η επίδραση της θα δώσει έμφαση σε επαγγελματικές και αισθηματικές εξελίξεις. Οι μέρες θα έχουν ενδιαφέρον αλλά και αυξημένα έξοδα. Σε ενδιαφέρουσα φάση βρίσκονται τα αισθηματικά σας αλλά αυτό δεν θα κρατήσει πολύ. Τα όρια που έχετε είναι περιορισμένα, και ο ελεύθερος χρόνος λίγος. Για αυτό μην τον αφήνετε να καταναλώνεται άσκοπα. Ταχτοποιήστε εκκρεμότητες κάθε είδους.

Αιγόκερως

Η εβδομάδα της Πανσελήνου σας επιστρατεύει κοινωνικά και επαγγελματικά. Τα γεγονότα σας αναγκάζουν να αναλάβετε ευθύνες και οι άλλοι απαιτούν ακόμα περισσότερα από εσάς, γεγονός που αυξάνει την κούρασή σας. Θα συναντήσετε ανθρώπους από το παρελθόν ή θα χρειαστεί να κλείσετε εκκρεμότητες, να επιμεληθείτε καλύτερα τα οικονομικά και ότι αυτός ο τομέας συνεπάγεται. Η διάθεση σας δεν είναι κακή, κάποιοι άνθρωποι όμως θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν την αντοχή σας και τα όρια της ανοχής σας, αποφύγετε να παίξετε το παιχνίδι τους.

Υδροχόος

Για εσάς οι μέρες είναι καλύτερες και οι διευκολύνσεις πληθαίνουν. Συναισθηματικά και κοινωνικά πολλά πράγματα παίρνουν καλύτερη διάσταση, εξ αιτίας εν μέρει και της Πανσελήνου στο τέλος της εβδομάδας. Καιρός να υπερασπιστείτε την υλοποίηση ενός σχεδίου, την πραγματοποίηση μιας απωθημένης επιθυμίας, και να ασχοληθείτε περισσότερο με την άθληση ή τις μετακινήσεις που θέλετε από καιρό να κάνετε. Στα αισθηματικά έρχονται καλύτερες μέρες. Γίνετε περισσότερο περιπετειώδεις και κάντε καινούργια προγράμματα για το παρόν και για το μέλλον.

Ιχθύς

Τα γεγονότα και οι σκέψεις δίνουν αυτές τις μέρες μεγαλύτερη έμφαση στις επαγγελματικές σας εξελίξεις. Η πανσέληνος στα τέλη της εβδομάδας σας αιφνιδιάζει μέσα από γεγονότα στην επικοινωνία, στις σχέσεις με τα αδέλφια, ακόμα και με τους γείτονες. Ο Άρης πιέζεται από τον Πλούτωνα και σας υποχρεώνει να κρατήσετε τα προσχήματα και να παραμείνετε ευγενείς απέναντι σε μια ανάγωγη συμπεριφορά τρίτων. Πολλά θέματα προχωρούν γρήγορα, προσπαθήστε να έχετε μια σωστή σειρά προτεραιοτήτων και να μην αφήνετε το άγχος να σας αποπροσανατολίζει.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.