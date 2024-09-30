Ζώδια: Οι εβδομαδιαίες προβλέψεις με την υπογραφή του Κώστα Λεφάκη

Διαβάστε από τον Κώστα Λεφάκη πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες για καθένα από τα 12 ζώδια.

Κριός

Η έκλειψη του Ήλιου θα επηρεάσει πολύ την ψυχολογική σας κατάσταση και θα μπλοκάρει τον μηχανισμό της σκέψης και την επικοινωνία. Φροντίστε να είστε ενήμεροι για όσα συμβαίνουν γύρω σας για να μην αιφνιδιάζεστε από περιστατικά. Παράλληλα, θα παρουσιάσει μικρά έκτακτα προβλήματα στην ερωτική σας ζωή. Η επιρροή του φεγγαριού θα είναι χαρακτηριστική όλες τις μέρες και βραχυκυκλωμένες παρουσιάζονται οι σχέσεις του με τους επικοινωνιακούς σας παράγοντες. Η συνεννόηση, το συναίσθημα και ο επαγγελματικός τομέας είναι από τους περισσότερο θιγμένους.

Ταύρος

Εσείς θα πρέπει την εβδομάδα που ακολουθεί να προσέξετε ιδιαίτερα τις κινήσεις σας και να αποφύγετε αναμετρήσεις. Η έκλειψη του Ήλιου, αλλά και η πορεία της Σελήνης σε σχέση με τους πλανήτες Ερμή και Αφροδίτη θα επηρεάσει τη συναισθηματική σας ζωή και θα μπλοκάρει λίγο τις επιδιώξεις σας. Ο Ερμής στην πορεία του στον Ζυγό ταράζει λίγο ακόμα τα νερά του εργασιακού χώρου. Φροντίστε να είστε συνεπείς στις υποχρεώσεις σας και να αποφύγετε καταστάσεις και ανθρώπους ταραγμένους και ασυνεννόητους.

Δίδυμοι

Για εσάς η έκλειψη του Ήλιου στις 2 του μήνα σηματοδοτεί μια ατασθαλία στον εργασιακό σας χώρο. Ο Ερμής και η Αφροδίτη, επίσης, παραμένουν λίγο αδύναμοι αυτές τις μέρες με αποτέλεσμα εντάσεων και εύκολων παρεξηγήσεων στις αισθηματικές, αλλά και στις επιχειρηματικές σας σχέσεις και επαφές. Κινηθείτε μεθοδικά και προσεκτικά, αποφύγετε να πάρετε πρωτοβουλίες ριψοκίνδυνες και μην κάνετε κανένα καινούργιο ξεκίνημα τώρα. Οι σχέσεις σας με τους δικούς σας αν δυσκολέψουν ξέρετε πως μπορείτε να τις αντιμετωπίσετε και να τις διευκολύνετε. Οικονομικά παραμείνετε προνοητικοί!

Καρκίνος

Όπως όλοι, έτσι και εσείς θα επηρεαστείτε καθώς το φεγγάρι θα κρύψει τον Ήλιο κατά την διάρκεια των επόμενων ημερών. Τομείς που θίγονται είναι το στενό περιβάλλον, οι σχέσεις με τους δικούς σας, η βάση της δουλειάς σας και η καθημερινή σας επικοινωνία. Μην απογοητεύεστε αν η μια δύσκολη μέρα διαδέχεται την άλλη γιατί σύντομα η κατάσταση θα βελτιωθεί. Αποφύγετε να εκτεθείτε σε ταλαιπωρίες και κινδύνους, μην δίνετε λαβή για σχόλια, μην κάνετε περιττά έξοδα και μην επηρεάζεστε συναισθηματικά έτσι ώστε να δώσετε υποσχέσεις που δεν θα μπορέσετε ένα τηρήσετε.

Λέων

Για εσάς η έκλειψη του Ήλιου είναι ένας επεισοδιακός οιωνός στον τομέα των σχέσεων με το περιβάλλον και με την εργασία σας. Πρέπον είναι να αποφύγετε οτιδήποτε παρακινδυνευμένο, να αναβάλλετε σημαντικές δραστηριότητες για λίγες μέρες, κυρίως να ζητήσετε πίστωση χρόνου από εκείνους που θα σας πιέσουν είτε για οικονομικές σας υποχρεώσεις είτε για συζητήσεις που έχουν δύσκολη διαδικασία. Η οποιαδήποτε θύελλα περιστατικών θα ξεπεραστεί γρήγορα και γενικότερα μέσα σε όλα γίνεται και ένα ξεκαθάρισμα απαραίτητο προκειμένου η συνέχεια να είναι απαλλαγμένη από χρεωστικά υπόλοιπα. Αυτό μπορεί να αφορά από την δουλειά σας μέχρι την προσωπική σας ζωή.

Παρθένος

Προσοχή στις πρωτοβουλίες, στις κινήσεις και στα εκφραστικά σας μέσα. Ενίσχυση των ασφαλιστικών σας δικλείδων, καλύτερη μέριμνα στις υποχρεώσεις σας και συνέπεια στις υποσχέσεις που έχετε δώσει σε δικούς σας ανθρώπους. Τα γεγονότα και οι εξωτερικές συνθήκες λόγω της έκλειψης του Ήλιου θα σας δοκιμάσουν αρκετές φορές στο πρόγραμμα που έχετε καταστρώσει και στην συνέπεια σας. Εδώ χρειάζεται προνοητικότητα και ευελιξία, ψυχραιμία και υπομονή. Αποφεύγοντας οποιοδήποτε λάθος τις μέρες αυτές θα είναι πολύ σημαντική υπόθεση.

Ζυγός

Ακόμα μια δύσκολη εβδομάδα και για εσάς όπως και για όλους τους άλλους. Στην δική σας περίπτωση θα πρέπει να προσέξετε την κοινωνική σας ζωή και τα οικονομικά σας. Βέβαια αφορμή θα δώσει η έκλειψη του Ήλιου της εβδομάδας. Θα υπάρξουν στιγμές που θα εξυπηρετηθείτε αλλά θα υπάρξουν και στιγμές που θα σας ταλαιπωρήσουν διάφοροι παράγοντες..Θα πρέπει να αξιοποιήσετε την πρώτη εκδοχή και να προφυλαχτείτε από την δεύτερη. Οι ισορροπίες είναι εύθραυστες και η υπομονή πολύ σημαντική Εξαρτάται την περίπτωση του καθενός. Η εκδοχή παρεξηγήσεων πρέπει να παραμείνει ανενεργή.

Σκορπιός

Αν κάποιοι πρέπει να προσέξετε περισσότερο από όλους είστε εσείς, καθώς όλοι ξέρετε ήδη ποιο είναι το σημείο το κινδύνου και ποιους πρέπει να αποφύγετε. Μια συναισθηματική πικρία και μια παρεξήγηση είναι πολύ πιθανά συμβάντα. Η αποκάλυψη μιας άλλης πραγματικότητας σας διαφωτίζει, προσπαθήστε να μην στεναχώριεστε πολύ αποδεχόμενοι την διαφορετικότητα των ανθρώπων και την παρέμβαση του πεπρωμένου. Κλείνοντας ο μήνας γίνεται ένα ξεκαθάρισμα. Ανασυγκροτήστε τις ψυχικές σας δυνάμεις για να μπορέσετε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων χωρίς να καμφτείτε.

Τοξότης

Οι μέρες με την έκλειψη του Ήλιου εξακολουθούν να είναι λίγο δύσκολες, το παρασκήνιο επικίνδυνο, ενώ οι εκκρεμότητες που έχετε αφήσει πίσω σας εμφανίζονται πιο απειλητικές στο προσκήνιο της ζωής σας. Όλα αυτά δεν έχουν σκοπό παρά να σας ταράξουν. Για αυτό και εσείς βρείτε τρόπο να αμυνθείτε, να αντέξετε και να προχωρήσετε. Η αποκάλυψη μιας σκληρής αλήθειας είναι πολύ πιθανή όπως και η ταλαιπωρία στα ερωτικά σας. Οι καθυστερήσεις συνεχίζονται κυρίως στην συναλλαγές σας και στην κάλυψη των αναγκών σας. Μπορείτε όμως να βρείτε αντίδοτο ή εξυπηρέτηση από τρίτους.

Αιγόκερως

Στην δική σας περίπτωση θα πρέπει την εβδομάδα αυτή να προσέξετε τις σχέσεις σας με το εξωτερικό περιβάλλον, με το νόμο και με τις μεγάλες οικονομικές σας δεσμεύσεις. Η έκλειψη του Ήλιου στις 2 του μήνα αποτελεί μια βραδυφλεγή βόμβα που ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκραγεί. Μην προκαλέσετε κάποιους που μπορούν να την πυροδοτήσουν και γενικότερα φανείτε προνοητικοί. Ελέγχετε τις μετακινήσεις σας, τον τρόπο που οδηγείτε και αποφύγετε να κλείσετε συμφωνίες ή να προβείτε σε ενέργειες επιθετικού χαρακτήρα.

Υδροχόος

Η έκλειψη του Ήλιου θα επηρεάσει τον επαγγελματικό τομέα και θα μπλοκάρει τις κοινωνικές σας σχέσεις και ενδεχομένως και τις προσωπικές. Η διάθεση σας θα είναι συχνά βαριά ή κάποιοι άνθρωποι θα φροντίζουν να την επιβαρύνουν. Φανείτε προσεκτικοί στις δραστηριότητες σας, φειδωλοί στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες σας και προσεκτικοί στα έξοδα. Υπερασπιστείτε το αντικείμενο της δουλειάς σας, οργανώστε καλύτερα το πρόγραμμα σας, διανθίζοντας το με εναλλακτικές στην περίπτωση ανατροπής του.

Ιχθύς

Η εβδομάδα που ακολουθεί θα είναι λίγο επεισοδιακή, ενώ οι μέρες που θα ακολουθήσουν δεν είναι εύκολες. Ωστόσο, για τους περισσότερους από εσάς θα είναι κατάλληλες για να κάνετε ένα καινούργιο ξεκίνημα ή για να προκαλέσετε την τύχη σας. Οικονομικά και συναισθηματικά θα πρέπει ένα είστε εξαιρετικά προνοητικοί. Επικοινωνιακά θα πρέπει να είστε προφυλαγμένοι και υποψιασμένοι από τυχόν επιθετική συμπεριφορά τρίτων. Πάνω από όλα όμως για ακόμα φορά υπερασπιστείτε τα συμφέροντα σας τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον κοινωνικό τομέα.

