«Πάντα με γοήτευε η Ελίζαμπεθ Τέιλορ», λέει η Κιμ Καρντάσιαν. Η συνέντευξη -για το περιοδικό Harper's Bazaar- περιείχε μια φωτογράφιση εμπνευσμένη από τον διάσημο ρόλο της σταρ στην ταινία «Κλεοπάτρα» του 1963.

«Στην πραγματικότητα επρόκειτο να συναντηθούμε για τσάι στο σπίτι της και μετά αρρώστησε», αποκαλύπτει η διάσημη τηλεπερσόνα. Έτσι, οι δύο γυναίκες μίλησαν στο τηλέφωνο. Αυτό που της έκανε εντύπωση, θυμάται, ήταν το πώς η Τέιλορ αντιμετώπιζε τη ζωή. «Καταλάβαινε τη δύναμή της και την ομορφιά της», λέει η Kardashian.

Η ζωή της Τέιλορ -από τα βραβεία Όσκαρ μέχρι τους επτά συζύγους της- παρουσιάζεται στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ του BBC, «Elizabeth Taylor: Rebel Superstar».

Η Kardashian, η οποία έχει περισσότερους από 360 εκατ. followers στο Instagram, είναι εκτελεστική παραγωγός της σειράς και εξηγεί πώς την ενέπνευσε η σταρ του κινηματογράφου. «Υπάρχουν τόσοι πολλοί νέοι άνθρωποι που θέλω να τους υπενθυμίσω ή και να τους διδάξω ποια είναι», αναφέρει η Κιμ. Η Kardashian θέλει να «διασφαλίσει» ότι η κληρονομιά της Taylor θα συνεχιστεί.

Η Τέιλορ, γεννημένη το 1932, ήταν στο επίκεντρο της δημοσιότητας για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της. Μετακόμισε από την Αγγλία στο Μπέβερλι Χιλς του Λος Άντζελες όταν ήταν επτά ετών και είχε την πρώτη της κινηματογραφική επιτυχία με το «National Velvet» σε ηλικία 12 ετών.

Στη συνέχεια έγινε η πρώτη ηθοποιός που υπέγραψε συμβόλαιο -1 εκατ. δολάρια- για μία μόνο ταινία, την «Κλεοπάτρα», και η ρομαντική της σχέση με τον συμπρωταγωνιστή της, Richard Burton, προκάλεσε φρενίτιδα. «Ήταν πολύ ειλικρινής για την ερωτική της ζωή και προφανώς ερωτευόταν και ξαναερωτευόταν», λέει η Kardashian, προσθέτοντας ότι «αγαπούσε τον έρωτα».

Οι οκτώ γάμοι της Τέιλορ -παντρεύτηκε δύο φορές τον Ουαλό ηθοποιό Richard Burton- είχαν πάρει μεγάλη δημοσιότητα. Και στη δεκαετία του 1980, η σταρ θα χρησιμοποιούσε τα φώτα της δημοσιότητας για να κάνει καμπάνια για τους ασθενείς με AIDS.

«Αυτό που πραγματικά με συγκίνησε είναι το πώς αγωνιζόταν για ανθρώπους που δεν είχαν φωνή και το πόσο παθιασμένη ήταν γι' αυτό», τονίζει η Kardashian.

Το 1985, η Τέιλορ βοήθησε στην ίδρυση του Αμερικανικού Ιδρύματος για την Έρευνα του AIDS (amfAR), ένα μήνα πριν ο στενός της φίλος, Ροκ Χάντσον, πεθάνει από ασθένεια που σχετίζεται με το AIDS. Συνέβαλε καθοριστικά στο να πείσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ρόναλντ Ρέιγκαν, να μιλήσει σε ένα δείπνο για τον οργανισμό και πούλησε τις αποκλειστικές φωτογραφίες από τον όγδοο γάμο της για να ιδρύσει το Ίδρυμα Elizabeth Taylor Aids Foundation το 1991.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.