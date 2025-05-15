Salma Hayek: Κορμάρα στα 58 της - Δημοσίευσε «καυτά» βίντεο από τις σέξι πόζες της για το περιοδικό «Sports Illustrated»

Η Σάλμα Χάγιεκ (Salma Hayek) είναι κορμάρα, κάτι που απέδειξε και η ίδια με την πρόσφατη φωτογράφησή της για το περιοδικό «Sports Illustrated Swimsuit». Η ηθοποιός χάρισε στους followers της κι άλλο «καυτό» περιεχόμενο από τα παρασκήνια της φωτογράφησης για το εξώφυλλο του τεύχους.

Η 58χρονη ηθοποιός εξέπληξε τους θαυμαστές της, δημοσιεύοντας πολλά βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επιδείκνυε την καλλίγραμμη σιλουέτα της με πολλά και διαφορετικά μπικίνι. Όλα υπέροχα και αποκαλυπτικά…

Και ακολούθησε ένα ακόμα πιο «σέξι» μοντάζ με αποσπάσματα από τη φωτογράφηση, που τη δείχνουν να ποζάρει στην παραλία, να κυλιέται στην άμμο και να εμφανίζεται τόπλες σε μια πισίνα. Η Σάλμα εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς το περιοδικό και τον φωτογράφο, Ruven Afanador, για την ευκαιρία που της έδωσε να βρεθεί στην πατρίδα της, το Μεξικό.

salma hayek for sports illustrated (2025) pic.twitter.com/5LUQwNQrCH — jenfoxx (@jenfox_xxx) May 14, 2025

Στη λεζάντα, έγραψε στα αγγλικά και στα ισπανικά: «Σας ευχαριστώ @ruvenafanador και @sportsiillustrated @si_swimsuit για μια από τις πιο διασκεδαστικές φωτογραφήσεις της ζωής μου και για την ικανοποίηση της επιθυμίας μου να βρεθώ στην αγαπημένη μου πατρίδα, το Μεξικό. #siswim2025 #VIVAMEXICO».

Μιλώντας στο περιοδικό, η υποψήφια για Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι κατάφερε να γίνει το κορίτσι του «Sports Illustrated», καθώς «δεν έμοιαζε με μοντέλο» στα νεανικά της χρόνια.

«Θυμάμαι όταν ήμουν νέα, ενθουσιαζόμουν όταν έβλεπα το τεύχος με τα μαγιό του Sports Illustrated. Φυσικά, δεν έμοιαζα με μοντέλο, οπότε δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό μου ότι μια μέρα θα γινόμουν εξώφυλλο. Αν κάποιος μου έλεγε ότι αυτό θα γινόταν στα 58 μου, θα τον έστελνα στο τρελοκομείο, αλλά ο κόσμος έχει αλλάξει και αυτό είναι συναρπαστικό».

Επίσης, η Salma Hayek δήλωσε ότι χάρηκε που είδε γυναίκες άνω των 50 ετών να αισθάνονται σέξι και επέμεινε ότι θα ζήσει τη ζωή στο έπακρο.

«Νομίζω ότι είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι ένα περιοδικό λέει ότι είναι εντάξει, ίσως και κουλ, να είσαι πάνω από 50 και να μπορείς ακόμα να νιώθεις σέξι, αλλά και να μην ντρέπεσαι για το σώμα σου. Οι καιροί πλέον έχουν αλλάξει και αισθάνομαι τυχερή που αποτελώ κομμάτι αυτής της αλλαγής», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Salma Hayek latest Sports Illustrated photoshoot. Looking this good at 58 is really something 🥵 pic.twitter.com/j8Mv7PfFLx — Perra Peramide (@Perraperamide) May 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.