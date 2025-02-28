Η Nicole Scherzinger έκανε μια σέξι εμφάνιση καθώς πόζαρε για μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες στην παραλία, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη γενέτειρά της, Χαβάη.

Η 46χρονη τραγουδίστρια φόρεσε το μαύρο μπικίνι της, αναδεικνύοντας τους κοιλιακούς και τα ατελείωτα πόδια της. Ποζάροντας με αυτοπεποίθηση μπροστά στην παραλία, η Nicole ξεσήκωσε τους θαυμαστές της.

Στην ανάρτησή της, η Nicole Scherzinger έκανε μια αναφορά στον χαρακτήρα της Norma Desmond του West End από το Sunset Boulevard, γράφοντας: «Η Norma σε διακοπές-καθόλου δράμα, μόνο ηλιοβασιλέματα και ουράνια τόξα...».

Αυτή τη στιγμή, η ίδια πρωταγωνιστεί ως Norma Desmond στην επανεκτέλεση του «Sunset Boulevard» από τον Andrew Lloyd Webber, στη Νέα Υόρκη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.