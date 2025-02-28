Η Nicole Scherzinger έκανε μια σέξι εμφάνιση καθώς πόζαρε για μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες στην παραλία, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη γενέτειρά της, Χαβάη.
Η 46χρονη τραγουδίστρια φόρεσε το μαύρο μπικίνι της, αναδεικνύοντας τους κοιλιακούς και τα ατελείωτα πόδια της. Ποζάροντας με αυτοπεποίθηση μπροστά στην παραλία, η Nicole ξεσήκωσε τους θαυμαστές της.
Στην ανάρτησή της, η Nicole Scherzinger έκανε μια αναφορά στον χαρακτήρα της Norma Desmond του West End από το Sunset Boulevard, γράφοντας: «Η Norma σε διακοπές-καθόλου δράμα, μόνο ηλιοβασιλέματα και ουράνια τόξα...».
Αυτή τη στιγμή, η ίδια πρωταγωνιστεί ως Norma Desmond στην επανεκτέλεση του «Sunset Boulevard» από τον Andrew Lloyd Webber, στη Νέα Υόρκη.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.