Nicole Scherzinger: Απολαμβάνει τις διακοπές της στη Χαβάη και μας δείχνει την καλλίγραμμη σιλουέτα της (video-φωτό)

Στην ανάρτησή της, η Nicole Scherzinger έκανε μια αναφορά στον χαρακτήρα της Norma Desmond του West End από το Sunset Boulevard

Nicole Scherzinger

Η Nicole Scherzinger έκανε μια σέξι εμφάνιση καθώς πόζαρε για μια σειρά από εντυπωσιακές φωτογραφίες στην παραλία, κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη γενέτειρά της, Χαβάη. 

Nicole Scherzinger

Η 46χρονη τραγουδίστρια φόρεσε το μαύρο μπικίνι της, αναδεικνύοντας τους κοιλιακούς και τα ατελείωτα πόδια της. Ποζάροντας με αυτοπεποίθηση μπροστά στην παραλία, η Nicole ξεσήκωσε τους θαυμαστές της. 

Nicole Scherzinger

Στην ανάρτησή της, η Nicole Scherzinger έκανε μια αναφορά στον χαρακτήρα της Norma Desmond του West End από το Sunset Boulevard, γράφοντας: «Η Norma σε διακοπές-καθόλου δράμα, μόνο ηλιοβασιλέματα και ουράνια τόξα...». 

Nicole Scherzinger

Nicole Scherzinger

Αυτή τη στιγμή, η ίδια πρωταγωνιστεί ως Norma Desmond στην επανεκτέλεση του «Sunset Boulevard» από τον Andrew Lloyd Webber, στη Νέα Υόρκη. 

