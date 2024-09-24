Yoga vs Pilates: Ομοιότητες, διαφορές και τι να διαλέξεις

Η επιλογή ανάμεσα στη yoga και το pilates μπορεί να είναι δύσκολη, καθώς και οι δύο πρακτικές προσφέρουν σημαντικά οφέλη για το σώμα και το πνεύμα. Τα τελευταία χρόνια, το pilates, και ειδικά το reformer, έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα, προσελκύοντας πολλούς celebrities και influencers.

Από την άλλη, οι φανατικοί της yoga παραμένουν πιστοί στην αρχαία αυτή μέθοδο, η οποία έχει αποδειχθεί ότι ανακουφίζει από ψυχικές διαταραχές, σύμφωνα με έρευνες. Ενώ οι δύο πρακτικές μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και διαφορές που μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή σας.

Ομοιότητες μεταξύ Yoga και Pilates

Σωστή στάση σώματος

Και οι δύο πρακτικές προάγουν τη σωστή στάση του σώματος. Στο pilates, οι ασκήσεις επικεντρώνονται στη σταθεροποίηση και την ευκαμψία, ενώ στη yoga μπορείτε να «ανοίξετε» τους ώμους σας και να βελτιώσετε τη στάση σας.

Δύναμη και ευλυγισία

Αμφότερες οι προπονήσεις δυναμώνουν τους μύες. Στο pilates, χρησιμοποιείτε αξεσουάρ όπως αλτήρες και μπάλες για να ενισχύσετε την τόνωση, ενώ στη yoga οι στάσεις προάγουν τη δύναμη χωρίς εξωτερικές βοήθειες. Αν και το pilates μπορεί να προσφέρει πιο γρήγορα αποτελέσματα στη δύναμη, η yoga συνήθως βελτιώνει την ευλυγισία πιο άμεσα.

Βελτίωση αναπνοής

Η αναπνοή είναι κεντρικό στοιχείο και στις δύο πρακτικές. Στη yoga, οι τεχνικές αναπνοής μειώνουν το άγχος, ενώ στο pilates εκπαιδεύετε τους αναπνευστικούς μύες για πιο αποτελεσματική λειτουργία.

Διαφορές μεταξύ Yoga και Pilates

Επαναλήψεις

Μια βασική διαφορά είναι η δομή των ασκήσεων. Το pilates περιλαμβάνει περισσότερες επαναλήψεις και είναι πιο «γυμναστηριακό», σε αντίθεση με την yoga που εστιάζει σε ισομετρικές ασκήσεις που ενεργοποιούν τους μύες χωρίς να απαιτούν κίνηση των αρθρώσεων.

Διαλογισμός και ψυχική υγεία

Η yoga περιλαμβάνει διαλογισμό, κάτι που δεν υπάρχει στο pilates. Αυτή η πτυχή έχει αναγνωριστεί από ψυχολόγους ως εργαλείο για την ανακούφιση ψυχικών προβλημάτων. Οι διαλογιστικές τεχνικές της yoga βοηθούν στη ρύθμιση του νευρικού και ενδοκρινικού συστήματος, μειώνοντας το άγχος και βελτιώνοντας τη διάθεση.

Σύμφωνα με μελέτες, η yoga μπορεί να μειώσει την παραγωγή κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, και να αυξήσει την παραγωγή ενδορφινών, βελτιώνοντας την ευεξία και την ψυχική υγεία.

Η επιλογή ανάμεσα στη yoga και το pilates εξαρτάται από τις προσωπικές σας προτιμήσεις και στόχους. Και οι δύο πρακτικές προσφέρουν μοναδικά οφέλη, οπότε ίσως είναι χρήσιμο να δοκιμάσετε και τις δύο για να δείτε ποια σας ταιριάζει καλύτερα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.