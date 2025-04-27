Χρανιώτης-Αβασκαντήρα: Το βίντεο των Πασχαλινών τους διακοπών είναι η επιτομή της οικογενειακής ευτυχίας

Ο Γιώργος Χρανιώτης και η Γεωργία Αβασκαντήρα συνήθως κάνουν διακοπές στην αγαπημένη τους Τήνο. Εκεί είναι το μέρος τους, ο τόπος που παντρεύτηκαν και σπάνια επιλέγουν κάποιο άλλο μέρος για να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους.

Αυτό το Πάσχα όμως έκαναν την έκπληξη και αντί για την Τήνο βρέθηκαν στη Μάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Γερολιμένα ανακαλύπτοντας μαζί με τον γιο τους έναν άλλον νέο κόσμο που λάτρεψαν εξίσου.

Με βόλτες στην ύπαιθρο, αναρριχήσεις σε μεγάλα υψόμετρα για να απολαύσουν τη μαγευτική θέα από ψηλά, περιπάτους στα πέτρινα σοκάκια και φυσικά τα πρώτα μπάνια στη θάλασσα. Πάντα μαζί και πάντα αγαπημένοι. Μια όμορφη οικογένεια που το βίντεο των διακοπών τους μας έφερε αυτόματα ένα τρυφερό χαμόγελο στα χείλη και την αυθόρμητη ευχή να είναι πάντα έτσι...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.