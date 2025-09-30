Η Σίντνεϊ Σουίνι είχε γενέθλια, αλλά η κυρία Μπέζος έκανε τη διαφορά - «Φωτιά» το ντεκολτέ της… (video-φωτό)

Η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) γιόρτασε τα 28α γενέθλιά της, αλλά τα βλέμματα δεν ήταν στραμμένα στην εορτάζουσα και στο πάρτι της, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι. Αν και η ηθοποιός της σειράς «Euphoria» είναι γνωστή για το εντυπωσιακό ντεκολτέ της, στην ίδια της τη γιορτή τα φώτα της σκηνής «έκλεψε» η Λόρεν Σάντσεζ.

Η 55χρονη σύζυγος του μεγιστάνα της Amazon, Τζεφ Μπέζος, τα «πέταξε» όλα έξω, φορώντας ένα στράπλες μεταλλικό μίνι φόρεμα που άφηνε λίγα στη φαντασία. Είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό η κυρία Μπέζος μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες εμφανίσεις. Βέβαια, και η ηθοποιός ήταν εντυπωσιακή, αλλά μπροστά στον «σίφουνα»… Σάντσεζ, δεν έκανε τη διαφορά.

Στη «μάχη» στήθος με στήθος, η μεγάλη νικήτρια ήταν η κυρία Μπέζος. Οι χρήστες του διαδικτύου, που είναι πάντα «ετοιμοπόλεμοι» και με εξαιρετική αίσθηση χιούμορ, σχολίασαν τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η ηθοποιός στο Instagram. «Οι καλύτερες φίλες!», έγραψε ένας θαυμαστής της Σίντνεϊ Σουίνι, ενώ ένας άλλος συμπλήρωσε: «Η Λόρεν είναι υπερβολική. Αυτό το φόρεμα είναι πολύ στενό».

Η Σίντνεϊ Σουίνι διοργάνωσε ένα πάρτι με θέμα το διάστημα, στο οποίο παρευρέθηκαν πολλοί διάσημοι φίλοι της. Η… διαγαλαξιακή εμφάνισή της στο πάρτι ήταν μια καλή επιλογή, αλλά έχουμε ξαναδεί το συγκεκριμένο φόρεμα. Η Britney Spears είχε εμφανιστεί με το ίδιο σύνολο για το άλμπουμ της «Circus» το 2008.

Η ηθοποιός ήταν μία από τις διασημότητες που προσκλήθηκαν στον γάμο των Μπέζος. Μάλιστα, η Σίντνεϊ Σουίνι είχε «φιγουράρει» σε όλα τα πρωτοσέλιδα κατά τη διάρκεια των εορτασμών, καθώς διασκέδασε με προσωπικότητες όπως ο Tom Brady και ο Orlando Bloom. Ωστόσο, η συμμετοχή της στον πολυτελή γάμο άφησε κάποιους μπερδεμένους, αλλά φαίνεται ότι η παρουσία της ήταν μια ένδειξη σεβασμού προς τον μελλοντικό της εργοδότη, Τζεφ Μπέζος, σύμφωνα με την «Page Six».

