Η Κέλι Όσμπορν θρηνεί για τον πατέρα της: «Η δυσκολότερη περίοδος της ζωής μου»

Η Κέλι Όσμπορν άνοιξε την καρδιά της μέσω Instagram, μιλώντας ανοιχτά για την έντονη ψυχολογική δοκιμασία που βιώνει μετά την απώλεια του πατέρα της, του εμβληματικού Όζι Όσμπορν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 76 του χρόνια.

Σε μια από τις πρόσφατες αναρτήσεις της, η κόρη του θρύλου της ροκ ανέφερε: «Το πένθος είναι κάτι παράξενο. Έρχεται αιφνιδιαστικά σε κύματα», υπογραμμίζοντας τον απρόβλεπτο χαρακτήρα της απώλειας και τον τρόπο που επηρεάζει την καθημερινότητά της.

Η Κέλι Όσμπορν παραδέχθηκε ότι «δεν θα είμαι καλά για κάποιο καιρό», ωστόσο αντλεί δύναμη από την αλληλεγγύη που δείχνει ο κόσμος και από τη στήριξη της οικογένειάς της. Όπως σημείωσε, το να γνωρίζει ότι δεν είναι μόνη της στον πόνο, τη βοηθά να συνεχίσει, κρατώντας μέσα της την αγάπη, το φως και την κληρονομιά που άφησε ο πατέρας της.

Ζεστά λόγια υποστήριξης από τους θαυμαστές

Περιγράφοντας αυτή την περίοδο ως «την πιο δύσκολη της ζωής της», ευχαρίστησε όλους όσους της στέλνουν μηνύματα και λόγια αγάπης. Σύμφωνα με το Ε! News, επεσήμανε πως έχει προσπαθήσει πολλαπλές φορές να εκφράσει τα συναισθήματά της: «Έχω καθίσει να γράψω αυτό το μήνυμα εκατό φορές και ακόμα δεν ξέρω αν τα λόγια θα είναι ποτέ αρκετά... αλλά από τα βάθη της καρδιάς μου, σας ευχαριστώ».

Η αναγνώριση της αγάπης και της στήριξης που έχει εισπράξει ήταν κεντρική στην ανάρτησή της. Όπως δηλώνει: «Τα υπέροχα μηνύματα από τόσους πολλούς ανθρώπους πραγματικά με βοήθησαν να αντέξω την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Κάθε καλός λόγος, κάθε κοινή ανάμνηση, κάθε πράξη καλοσύνης σημαίνουν για μένα περισσότερα απ' όσα μπορώ να εκφράσω. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εκεί. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ».

Οι εκφράσεις της Κέλι Όσμπορν αποτυπώνουν το βαρύ κλίμα που βιώνει η οικογένεια Όσμπορν, αλλά και τη σημασία της αλληλεγγύης και της κοινής μνήμης στη διαδικασία του πένθους.

