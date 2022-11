Η Έμιλι Ρατακόφσκι βγαίνει με τον πρώην της Κιμ Καρντάσιαν, Πιτ Ντέιβιντσον – Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος…

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν τις τελευταίες ώρες οι φήμες, που θέλουν την Έμιλι Ρατακόφσκι να βγαίνει ραντεβού με τον πρώην της Κιμ Καρντάσιαν, Πιτ Ντέιβιντσον.

Όλα ξεκίνησαν όταν μια ανώνυμη πηγή υποστήριξε στην ιστοσελίδα «DeuxMoi» ότι είδε το 31χρονο μοντέλο και τον 28χρονο ηθοποιό σε τρυφερό τετ α τετ στο Μπρούκλιν την περασμένη Κυριακή.

Μάλιστα, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, «τα χέρια του ήταν συνέχεια πάνω της και ήταν προφανές ότι έχουν σχέση».

Somebody pinch us #PeteDavidson and #EmilyRatajkowski were just spotted on a date in Brooklyn 👀 pic.twitter.com/ivzbQ0Atqo