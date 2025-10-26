Τζορτζ Κλούνεϊ για ληστεία στο Λούβρο: Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους... (video)

Με χιούμορ σχολίασε ο Τζορτζ Κλούνεϊ τη ληστεία κοσμημάτων στο Λούβρο, δηλώνοντας περήφανος για τους δράστες. Μάλιστα, ο ηθοποιός συνέκρινε την πρόσφατη ληστεία με τις κινηματογραφικές ληστείες της σειράς «Ocean’s».

Ο ηθοποιός, μιλώντας στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο φεστιβάλ AFI, ανέφερε ότι ένιωσε «περήφανος» για τους δράστες.

Συγκεκριμένα, είπε: «Αν είσαι επαγγελματίας ληστής, όπως εγώ… Είμαι πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους», αστειεύτηκε, κάνοντας αναφορά στον ρόλο του ως Ντάνι Όσιαν, αρχηγό των κινηματογραφικών ληστών στη γνωστή τριλογία «Ocean’s».

Όταν ρωτήθηκε αν αυτή η ληστεία θα μπορούσε να αποτελέσει έμπνευση για μια νέα ταινία, απάντησε γελώντας: «Νομίζω ότι πρέπει να ληστέψουμε το Λούβρο».

George Clooney says the "Ocean's Fourteen" script is done and jokes that the franchise now has to live up to the Louvre heist.



"It was cool. I mean, it's terrible. But if you're a professional thief like I am, I was very proud of those guys." https://t.co/OJLqO9fwdu pic.twitter.com/QtxTud3uw4 — Variety (@Variety) October 24, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.