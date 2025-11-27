Η Σελίν Ντιόν μοιράστηκε μια σπάνια ενημέρωση με τους θαυμαστές της στο Instagram, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025. Η διάσημη τραγουδίστρια έστειλε το δικό της -θετικό- μήνυμα για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η ντίβα του τραγουδιού έδειχνε ευτυχισμένη και υγιής εν μέσω της μάχης της με το σύνδρομο του άκαμπτου ατόμου (Stiff Person). Η καλλιτέχνις είπε ότι αισθάνεται ευγνώμων για την οικογένειά της και υπενθύμισε στους θαυμαστές της να κάνουν τον δικό τους απολογισμό.

Το σύνδρομο του άκαμπτου ατόμου είναι μια σπάνια νευρολογική διαταραχή που «προκαλεί μυϊκή ακαμψία και επώδυνους σπασμούς που εμφανίζονται και εξαφανίζονται και μπορούν να επιδεινωθούν με την πάροδο του χρόνου». Όμορφη όπως πάντα, η 57χρονη τραγουδίστρια φορούσε ένα πουλόβερ με γιακά και χρυσά σκουλαρίκια.

Μιλώντας στο βίντεο, η Ντιόν είπε: «Αγαπητοί φίλοι. Σήμερα είναι μια όμορφη υπενθύμιση να επιβραδύνουμε, να πάρουμε μια βαθιά ανάσα και να ευχαριστήσουμε. Υπάρχει κάτι πολύ ισχυρό στο να μαζευόμαστε με τους ανθρώπους που αγαπάμε, είτε γύρω από ένα γεμάτο τραπέζι, είτε στο τηλέφωνο, είτε ακόμα και μόνο στην καρδιά μας.

Είμαι πολύ ευγνώμων στην οικογένειά μου και στις στιγμές που περνάμε μαζί, οι οποίες σημαίνουν τα πάντα για μένα. Είθε η ημέρα των ευχαριστιών σας να είναι γεμάτη χαρά, ειρήνη και ευγνωμοσύνη για τα πάντα. Ακόμα και για τα μικρά πράγματα. Ευτυχισμένη Ημέρα των Ευχαριστιών, από εμένα και την οικογένειά μου... σε εσάς και τους δικούς σας», ανέφερε η καλλιτέχνις.

Τον περασμένο μήνα, η Σελίν Ντιόν έκανε μια σπάνια εμφάνιση με τους γιους της στη συναυλία του Paul McCartney στο Λας Βέγκας. Η ντίβα του τραγουδιού είχε διαγνωστεί με τη σπάνια αυτοάνοση νευρολογική διαταραχή το 2022, αλλά η ίδια είχε αποκαλύψει ότι πάλευε με τη φρικτή πάθηση κρυφά για, σχεδόν, δύο δεκαετίες πριν μιλήσει στον κόσμο γι’ αυτήν.

Η Ντιόν είχε περιγράψει λεπτομερώς τον πόνο που ένιωθε καθώς ήταν αναγκασμένη να μην λέει την αλήθεια στους θαυμαστές της. Η καλλιτέχνις ανέφερε ότι ένιωθε σαν να έπρεπε να κρύβεται και να φέρεται σαν «ηρωίδα», ενώ κρυφά συνειδητοποιούσε ότι το σώμα της την εγκατέλειπε.

Celine Dion shares a vulnerable look into her experience with stiff-person syndrome in her new documentary. pic.twitter.com/S9CyGYY3PP — E! News (@enews) June 26, 2024

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.