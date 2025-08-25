Η σπανακόπιτα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα ελληνικά φαγητά του Τζον Σίνα. Ο διάσημος ηθοποιός αποκάλυψε ότι του θυμίζει το ταξίδι του μέλιτος που έκανε στη Σαντορίνη με τη σύζυγό του. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Bon Appetit», ο ηθοποιός και πρώην παλαιστής εξήγησε πως το φαγητό μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Το φαγητό δεν είναι μόνο τροφή. Είναι μνήμη, είναι συναίσθημα».

Η σπανακόπιτα, με τα λεπτά φύλλα και τη γέμιση από σπανάκι, φέτα και αρωματικά τον είχε ενθουσιάσει. Για τον Σίνα, όμως, δεν είναι απλώς μια γαστρονομική απόλαυση, αλλά ένα σύμβολο της εμπειρίας που είχε στο νησί με τη γυναίκα του. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ηθοποιός τρώει ένα κομμάτι σπανακόπιτας, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει το συγκεκριμένο φαγητό.

@bonappetitmag The flaky, spinach and cheese-filled Greek pastry takes John Cena back to his honeymoon—and proves food is more than just nourishment. ♬ original sound - Bon Appétit Magazine

Τυρόπιτα, σπανακόπιτα, κοτόπιτα, κρεατόπιτα, κρεμμυδόπιτα και μια ατέλειωτη ακόμη σειρά λέξεων με δεύτερο συνθετικό την πίτα παίζουν καθημερινά στο λεξιλόγιο και το διαιτολόγιό μας για μια ζωή. Από πού όμως και πώς μας προέκυψαν; Όπως τόσα και τόσα άλλα, έτσι κι η πίτα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη πίττα, παράλληλο τύπο του πίσσα. Κατά μια άλλη ερμηνεία πρόκειται για αντιδάνειο της ιταλικής λέξης «pitta», η οποία προέρχεται από τη λατινική «picta» κι αυτή με τη σειρά της από την αρχαία ελληνική «πηκτή».

Πάντως η πρώτη λέξη που χρησιμοποίησαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι για να περιγράψουν την πίτα ήταν «πλακούς». Πρόγονος του φύλλου είναι το αρχαιοελληνικό «λάγανον», δηλαδή ένα κομμάτι λεπτής επίπεδης ζύμης ψημένης σε καυτή πέτρα ή φούρνο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.