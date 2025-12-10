Η Tζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ έκαναν μια εμφάνιση-έκπληξη σε μια σειρά βίντεο ενός influencer που έγινε «viral» και έδωσαν την πρώτη τους κοινή συνέντευξη.

Η 30χρονη Χαντίντ και ο 50χρονος Κούπερ εμφανίστηκαν στη σειρά «Confidence Heist», του David Carmi, στην οποία ο influencer πλησιάζει διασημότητες -και όχι μόνο- στους δρόμους της Νέας Υόρκης και τους ρωτά τι τους κάνει να νιώθουν «αυτοπεποίθηση».

Όταν ο Carmi πλησίασε το μοντέλο και τον σκηνοθέτη της ταινίας «Is This Thing On?» στον δρόμο, η Χαντίντ απάντησε ότι «το να βρίσκει χαρά» την κάνει να αισθάνεται σίγουρη. «Έχω δει τα βίντεό σου. Πώς είσαι;», ρώτησε το διάσημο μοντέλο τον Carmi. Στη συνέχεια, ο influencer στράφηκε προς τον Μπράντλεϊ Κούπερ, ο οποίος απάντησε ότι το να «είναι ζωντανός» τον κάνει να αισθάνεται σίγουρος. «Μια συμβουλή για όσους αγωνίζονται και μετά θα σε αφήσω να φύγεις», ζήτησε ο Carmi.

«Ζήσε μέρα με τη μέρα», απάντησε η Χαντίντ. Η εμφάνισή της και του Κούπερ στο βίντεο έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την παρουσία τους στον αγώνα των Philadelphia Eagles εναντίον των Detroit Lions στις 16 Νοεμβρίου. Φορούσαν πράσινα ρούχα για να δείξουν την υποστήριξή τους στην ομάδα της πόλης του 12 φορές υποψήφιου για Όσκαρ.

Οι φήμες για τη σχέση τους άρχισαν να κυκλοφορούν το φθινόπωρο του 2023, όταν έγιναν αντιληπτοί να περνούν χρόνο μαζί σε κοινές εξόδους. Σταδιακά, οι εμφανίσεις τους έγιναν συχνότερες και η σχέση τους φάνηκε να παγιώνεται, με το ζευγάρι να περνάει χρόνο μαζί τόσο σε κοινωνικές εκδηλώσεις όσο και σε προσωπικές στιγμές, μακριά από τα φλας των φωτογράφων. Και οι δύο έχουν ήδη οικογένειες: η Τζίτζι είναι μητέρα, ενώ ο Μπράντλεϊ έχει επίσης παιδί. Αυτή η κοινή εμπειρία τους βοήθησε να κατανοήσουν ο ένας τον άλλο και να χτίσουν μια σχέση βασισμένη στην εμπιστοσύνη και την κατανόηση.

Το Μάιο του 2025, η Τζίτζι Χαντίντ δημοσιοποίησε για πρώτη φορά τη σχέση τους μέσα από προσωπικές φωτογραφίες, επιβεβαιώνοντας την αγάπη τους και τη σταθερότητα της σύνδεσής τους. Η ίδια έχει δηλώσει πως η σχέση αυτή της έχει προσφέρει νέες εμπειρίες και έμπνευση, ενώ ο Μπράντλεϊ την έχει φέρει πιο κοντά στον κόσμο του θεάτρου και της δημιουργικότητας.

Πηγή: skai.gr

