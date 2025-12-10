Τζάστιν Θερού-Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ: Πρώτο παιδί για το διάσημο ζευγάρι

Η Νικόλ Μπράιντον Μπλουμ και ο Τζάστιν Θερού πλέουν σε πελάγη ευτυχίας, καθώς περιμένουν το πρώτο τους παιδί, σύμφωνα με το περιοδικό «People».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το διάσημο ζευγάρι παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν της σειράς «Fallout», του Amazon Prime Video, στο Μουσείο Κινηματογράφου της Ακαδημίας στο Λος Άντζελες. Η ηθοποιός έκλεψε τις εντυπώσεις με μία εντυπωσιακή, καφέ δημιουργία ενώ ο Θερού ο οποίος κάνει μία guest εμφάνιση στη σειρά, επέλεξε ένα κομψό βελούδινο κοστούμι.

Παντρεύτηκαν τον περασμένο Μάρτιο σε ένα πολυτελές θέρετρο στο Μεξικό και είναι ο δεύτερος γάμος για τον σταρ, καθώς υπήρξε παντρεμένος με την Τζένιφερ Άνιστον για δύο χρόνια.

Justin Theroux’s wife Nicole Brydon Bloom is pregnant, expecting couple’s first child https://t.co/QZZJMOYDKo pic.twitter.com/5qvGfpN5EE — Page Six (@PageSix) December 9, 2025

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά τη σχέση του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας με τον Θερού να αναφέρει σε συνέντευξή του στο Esquire τον Μάιο του 2023: «Θέλω οι σχέσεις μου να υπάρχουν μέσα στους τέσσερις τοίχους του δωματίου, στο οποίο βρισκόμαστε. Έχοντας υπάρξει σε μια δημόσια σχέση, είναι πολύ πιο ευχάριστο να μην είσαι σε μια τέτοια σχέση».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.