Τζέσικα Άλμπα: Τελείωσε η θλίψη του διαζυγίου - Φιλιέται παθιασμένα στη μέση του δρόμου με τον νέο της σύντροφο (φωτό)

Η θλίψη του διαζυγίου φαίνεται ότι τελείωσε για τη διάσημη σταρ του Χόλιγουντ, Τζέσικα Άλμπα. Συγκεκριμένα, η 44χρονη ηθοποιός, που είναι και μητέρα τριών παιδιών, βρήκε ξανά τον έρωτα στο πρόσωπο του κατά 11 χρόνια νεότερού της, Ντάνι Ραμίρεζ.

Η πρόσφατα διαζευγμένη ηθοποιός έχει σταματήσει να πενθεί. Μετά από 16 χρόνια, ο γάμος της με τον Κας Γουόρεν τελείωσε και ήρθε η ώρα να προχωρήσει. Η Τζέσικα βρήκε, λοιπόν, παρηγοριά στην αγκαλιά του ηθοποιού Ντάνι Ραμίρεζ. Επιπλέον, φαίνεται ότι το ζευγάρι δεν θέλει πλέον να κρύψει τα συναισθήματά του, καθώς φιλιούνται στη μέση του δρόμου.

Οι φήμες λένε ότι οι δυο τους είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον δύο μήνες, αλλά έως τώρα διατηρούσαν κρυφή τη σχέση τους. Ο Ντάνι Ραμίρεζ, ο οποίος γεννήθηκε στο Σικάγο του Ιλινόις, είναι περισσότερο γνωστός για τον ρόλο του στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel ως Χοακίν Τόρες / Falcon στη σειρά της Disney+ «The Falcon and the Winter Soldier» και στην ταινία «Captain America: Brave New World».

Ο γοητευτικός ηθοποιός πρωταγωνίστησε επίσης στην ταινία «Top Gun: Maverick» και αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη μέση των γυρισμάτων της ταινίας «Avengers: Doomsday», η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 18 Δεκεμβρίου 2026.

