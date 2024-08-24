Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ το πουλάνε το σπίτι: Στο «σφυρί» έπαυλη για 68 εκατομμύρια δολάρια

Μετά το διαζύγιο, οι δυο σταρ πουλάνε σπίτι που είχαν αποκτήσει μαζί στο Μπέβερλι Χιλς

Jennifer Lopez Ben Affleck έπαυλη Μπέβερλι Χιλς

Το διαζύγιο του πιο διάσημου ζευγαριού του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή – της Τζένιφερ Λοπεζ (Jennifer Lopez) και του Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) έχει δρομολογηθεί, μετά από την αγωγή που κατέθεσε πριν λίγες ημέρες η λατίνα σταρ

Τώρα, οι δυο σταρ πουλάνε μια έπαυλη που είχαν αποκτήσει μαζί, το 2023, στο Μπέβερλι Χιλς.

epauli lopez zillow

Αφλεκ και Λόπεζ αγόρασαν το υπερπολυτελές ακίνητο για 60 εκατ. δολάρια και τώρα ζητούν 68 εκατομμύρια.

Ο νέος ιδιοκτήτης ωστόσο, θα πρεπει να λάβει υπόψιν του ότι, με βάση τη νομοθεσία στην Καλιφόρνια, ο ετήσιος φόρος για αυτή την έπαυλη είναι περίπου 400.000 δολάρια, ποσό που θα επιβαρύνει τον ίδιο.

Η έπαυλη διαθέτει πισίνα, γήπεδα pickleball και μπάσκετ, ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο, ακόμη και ρινγκ πυγμαχίας ενώ φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στην real estate ιστοσελίδα "Zillow". 

epauli lopez zillow

epauli lopez zillow

epauli lopez zillow

Σύμφωνα με δημοσίευμα την New York Post, o νέος ιδιοκτήτης θα χρειαστεί αρκετά χρήματα και για τα λειτουργιά έξοδα της έπαυλης. Ενδεικτικά, χρειάζεται περίπου 1.000 δολάρια την ημέρα για να λειτουργούν τα φώτα του, με τον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος να εκτιμάται πως ξεπερνάει τα 10.000 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Jennifer Lopez Ben Affleck
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark