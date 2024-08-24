Το διαζύγιο του πιο διάσημου ζευγαριού του Χόλιγουντ αυτή τη στιγμή – της Τζένιφερ Λοπεζ (Jennifer Lopez) και του Μπεν Άφλεκ (Ben Affleck) έχει δρομολογηθεί, μετά από την αγωγή που κατέθεσε πριν λίγες ημέρες η λατίνα σταρ.

Τώρα, οι δυο σταρ πουλάνε μια έπαυλη που είχαν αποκτήσει μαζί, το 2023, στο Μπέβερλι Χιλς.

Αφλεκ και Λόπεζ αγόρασαν το υπερπολυτελές ακίνητο για 60 εκατ. δολάρια και τώρα ζητούν 68 εκατομμύρια.

Ο νέος ιδιοκτήτης ωστόσο, θα πρεπει να λάβει υπόψιν του ότι, με βάση τη νομοθεσία στην Καλιφόρνια, ο ετήσιος φόρος για αυτή την έπαυλη είναι περίπου 400.000 δολάρια, ποσό που θα επιβαρύνει τον ίδιο.

Ben Affleck, Jennifer Lopez's 24-Bathroom Beverly Hills Mansion For Sale at $68M https://t.co/kR1wdokCNQ — The Hollywood Reporter (@THR) August 23, 2024

Η έπαυλη διαθέτει πισίνα, γήπεδα pickleball και μπάσκετ, ένα υπερσύγχρονο γυμναστήριο, ακόμη και ρινγκ πυγμαχίας ενώ φωτογραφίες έχουν αναρτηθεί στην real estate ιστοσελίδα "Zillow".

Σύμφωνα με δημοσίευμα την New York Post, o νέος ιδιοκτήτης θα χρειαστεί αρκετά χρήματα και για τα λειτουργιά έξοδα της έπαυλης. Ενδεικτικά, χρειάζεται περίπου 1.000 δολάρια την ημέρα για να λειτουργούν τα φώτα του, με τον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος να εκτιμάται πως ξεπερνάει τα 10.000 δολάρια.

Πηγή: skai.gr

