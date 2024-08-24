Λογαριασμός
Justin και Hailey Bieber: Έγιναν γονείς - Το όνομα του παιδιού τους και η σημασία του

Την είδηση έκανε γνωστή ο διάσημος σταρ

Justin και Hailey Bieber: Έγιναν γονείς. Το όνομα του παιδιού τους και η σημασία του

Με μια φωτογραφία από το πατουσάκι του μωρού και το χέρι της Hailey που το κρατάει ο Justin Bieber ανακοίνωσε πως έγινε μπαμπάς ενός αγοριού χωρίς όμως να προσδιορίσει πότε γεννήθηκε ο γιος του.

Welcome home Jack Blues Bieber έγραψε, δηλαδή Καλώς ήρθες σπίτι, αποκαλύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και το όνομα που έδωσαν στο πρώτο τους παιδί και που έχει ιδιαίτερη σημασία για εκείνον αφού Jack είναι το δεύτερο όνομα του πατέρα του Jeremy Bieber.

Οι γονείς του χώρισαν λίγο αφότου γεννήθηκε ο ίδιος μόλις στα 18 τους χρόνια και όλη την παιδική και εφηβική του ηλικία ο Justin Bieber είχε ελάχιστες επαφές με τον πατέρα του. Επανασυνδέθηκαν και άρχισαν να χτίζουν τη σχέση τους όταν πια εκείνος ενηλικιώθηκε.

Το ποστ του έκανε story λίγη ώρα αργότερα και η Hailey βάζοντας ένα τρυφερό emoji. 

Πηγή: womenonly

