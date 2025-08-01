Οι θαυμαστές του Άλεκ και της Χιλάρια Μπάλντουιν προέβλεψαν ότι σύντομα θα περιμένουν το όγδοο παιδί τους, αφού το ζευγάρι μοιράστηκε ένα σέξι βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο 67χρονος ηθοποιός και η 41χρονη σύζυγός του έκαναν ένα… ερωτικό παιχνίδι, με τη Χιλάρια να χορεύει αισθησιακά -υπό τους ρυθμούς του «The Power of Love» της Celine Dion- και τον ηθοποιό να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να συμμετέχει στο ερωτικό κάλεσμα.

Η Χιλάρια Μπάλντουιν, μας έδειξε τις γυμνασμένες γάμπες της -και όχι μόνο- με τον Άλεκ Μπάλντουιν να μην μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. «Ώρα για μασάζ στα πόδια... μου φαίνεται λογικό», έγραψε η Χιλάρια στην ανάρτησή της. «Φαινόταν σαν να επρόκειτο να κάνει το όγδοο μωρό», έγραψε στα σχόλια ένας θαυμαστής τους, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Έρχεται το όγδοο μωρό!».

Πριν από λίγο καιρό, η Χιλάρια εντυπωσίασε τους θαυμαστές της με την εντυπωσιακή ευλυγισία της. Η μητέρα επτά παιδιών έκανε επίδειξη της γυμνασμένης σιλουέτας της, «ανεβάζοντας» βίντεο ενώ έκανε γιόγκα και ισορροπώντας πάνω σε τακούνια. Το «κορίτσι λάστιχο» έγινε γρήγορα «viral» και πολλοί χρήστες χαρακτήριζαν «τυχερό» τον Άλεκ Μπάλντουιν. Τον περασμένο μήνα, η Χιλάρια και ο σύζυγός της γιόρτασαν τα 10α γενέθλια του γιου τους, Rafael, και αμέσως μετά την 13η επέτειο του γάμου τους στις 30 Ιουνίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.