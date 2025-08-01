Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Μαμά και κόρη ποζάρουν με μαγιό και είναι υπέροχες - Η ζωή δεν μετριέται με αριθμούς… (φωτό)

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ (Elizabeth Hurley) και η μητέρα της Άντζελα άφησαν τους θαυμαστές τους με το στόμα ανοιχτό, καθώς απέδειξαν στην πράξη ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός… Μαμά και κόρη μας έδειξαν τις καλλίγραμμες σιλουέτες τους με τα ταιριαστά μαγιό τους.

Η 60χρονη σταρ και η μητέρα της, η οποία πρόσφατα γιόρτασε τα 85α γενέθλιά της, ήταν σίγουρα σε εξαιρετική φόρμα, ενώ και οι δύο εμφανίστηκαν με μαγιό από τη συλλογή μαγιό της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Η μαμά Άντζελα εντυπωσίασε φορώντας ένα παρόμοιο ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ένα λευκό καφτάνι.

Φωτό: Instagram

Οι θαυμαστές επαίνεσαν τις δύο γυναίκες στο Instagram και όλοι έγραφαν το ίδιο πράγμα: ότι η σταρ έχει αναμφίβολα κληρονομήσει την εκπληκτική ομορφιά και σιλουέτα της από τη μητέρα της.

Οι υγιεινές συνήθειες ανέκαθεν ήταν μονόδρομος για την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Όπως έχει αποκαλύψει και η ίδια καθημερινά πίνει πολύ νερό, για να ενυδατώνεται σωστά. Αποφεύγει τις επεξεργασμένες τροφές και καταναλώνει ισορροπημένα γεύματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Δεν κάνει δίαιτα, αλλά τρέφεται συνειδητά: «Κάθομαι ακίνητη, αφήνω στην άκρη το κινητό μου και απολαμβάνω το φαγητό μου. Από τότε που έχω αρχίσει να ακολουθώ αυτή τη συμβουλή, έχει βελτιωθεί η λειτουργία του πεπτικού μου συστήματος», έχει πει η ηθοποιός και επιχειρηματίας.

H αγαπημένη ηθοποιός συνηθίζει να ανεβάζει σέξι φωτογραφίες της στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικνύοντας ότι δαμάζει τον χρόνο και απολαμβάνει τη ζωή ή αντίστροφα…

Πηγή: skai.gr

