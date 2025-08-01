Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Μαμά και κόρη ποζάρουν με μαγιό και είναι υπέροχες - Η ζωή δεν μετριέται με αριθμούς… (φωτό)

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ (Elizabeth Hurley) και η μητέρα της Άντζελα άφησαν τους θαυμαστές τους με το στόμα ανοιχτό, καθώς απέδειξαν στην πράξη ότι η ηλικία είναι ένας αριθμός… Μαμά και κόρη μας έδειξαν τις καλλίγραμμες σιλουέτες τους με τα ταιριαστά μαγιό τους.
Η 60χρονη σταρ και η μητέρα της, η οποία πρόσφατα γιόρτασε τα 85α γενέθλιά της, ήταν σίγουρα σε εξαιρετική φόρμα, ενώ και οι δύο εμφανίστηκαν με μαγιό από τη συλλογή μαγιό της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Η μαμά Άντζελα εντυπωσίασε φορώντας ένα παρόμοιο ολόσωμο μαγιό με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με ένα λευκό καφτάνι.
Οι θαυμαστές επαίνεσαν τις δύο γυναίκες στο Instagram και όλοι έγραφαν το ίδιο πράγμα: ότι η σταρ έχει αναμφίβολα κληρονομήσει την εκπληκτική ομορφιά και σιλουέτα της από τη μητέρα της.
Οι υγιεινές συνήθειες ανέκαθεν ήταν μονόδρομος για την Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ. Όπως έχει αποκαλύψει και η ίδια καθημερινά πίνει πολύ νερό, για να ενυδατώνεται σωστά. Αποφεύγει τις επεξεργασμένες τροφές και καταναλώνει ισορροπημένα γεύματα σε όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Δεν κάνει δίαιτα, αλλά τρέφεται συνειδητά: «Κάθομαι ακίνητη, αφήνω στην άκρη το κινητό μου και απολαμβάνω το φαγητό μου. Από τότε που έχω αρχίσει να ακολουθώ αυτή τη συμβουλή, έχει βελτιωθεί η λειτουργία του πεπτικού μου συστήματος», έχει πει η ηθοποιός και επιχειρηματίας.
H αγαπημένη ηθοποιός συνηθίζει να ανεβάζει σέξι φωτογραφίες της στο μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποδεικνύοντας ότι δαμάζει τον χρόνο και απολαμβάνει τη ζωή ή αντίστροφα…
