Πριν από 27 χρόνια, η Carrie Bradshaw καθιέρωσε το Balletcore με την πιο εμβληματική της εμφάνιση

Η αλήθεια είναι πως δεν θέλουν όλοι να είναι η Carrie Bradshaw. Ήταν εξαιρετική στο να βρίσκει τοξικούς άντρες (Big; Berger; Petrovsky;!), δεν ήταν πάντα η καλύτερη φίλη, και με τις απαράδεκτες οικονομικές της συνήθειες, θα έπρεπε να είχε καταλήξει σε οικονομική καταστροφή. Και όμως… όλοι θέλουν να ντύνονται σαν την Carrie Bradshaw, τουλάχιστον οι πιο καλοντυμένες fashionistas.

Όταν διάσημες όπως η Emily Ratajkowski δεν αποτίνουν φόρο τιμής στα looks της φανταστικής αρθρογράφου, ανασύρουν κομμάτια από τα αρχεία της μόδας για να φορέσουν ακριβώς ό,τι φορούσε εκείνη. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, στις 13 Μαΐου, η Jenna Ortega φόρεσε δύο από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Carrie μέσα σε ένα βράδυ. Ακόμα και οι απλοί θνητοί, χωρίς πρόσβαση σε στιλίστες, κάνουν τα πάντα για να βρουν κομμάτια που φορούσε η Carrie. Με την τρίτη σεζόν του And Just Like That... να κάνει πρεμιέρα στις 29 Μαΐου, δεν υπάρχει καλύτερη στιγμή για να δοκιμάσεις το Carrie cosplay. Και η καλύτερη εμφάνιση για αναπαράσταση δεν είναι άλλη από την πιο εμβληματική της: το look των τίτλων αρχής. Ευτυχώς, έγινε πολύ πιο εύκολο να το υιοθετήσεις.

Το εμβληματικό Balletcore look της Carrie

Το 1998, όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Sex and the City, ο κόσμος μαγεύτηκε από την ηρωίδα της Sarah Jessica Parker, μια γυναίκα που έβγαινε ραντεβού "για δουλειά" (η ίδια αυτοαποκαλούνταν «κοινωνική ανθρωπολόγος») και είχε πλέον έναν εμβληματικό ενδυματολογικό χαρακτήρα, επιμελημένο από την Patricia Field. Καμία εμφάνιση, όμως, δεν ήταν τόσο συνδεδεμένη με την Carrie όσο αυτή που φορούσε στους τίτλους αρχής.

Σε αυτή, φορούσε ένα ροζ τιραντέ τοπ (μια μάλλον απλή επιλογή για τα maximalist γούστα της Carrie) και μια πολυεπίπεδη λευκή φουσκωτή τούλινη φούστα. Το σύνολο εμπνευσμένο από τις μπαλαρίνες έφερε την πρώτη εποχή του balletcore, δεκαετίες πριν κατακλύσει το TikTok. Τα τελευταία χρόνια, η ζήτηση για ballet flats εκτοξεύθηκε, ενώ το «μπαλαρινέ ροζ» ανακηρύχθηκε το χρώμα του καλοκαιριού 2025. Η συγκεκριμένη εμφάνιση της Carrie ενέπνευσε πολλές αντιγραφές. Ενώ η Field είχε ήδη πουλήσει την original φούστα, ένα άλλο κομμάτι του outfit της είναι πλέον διαθέσιμο: τα παπούτσια της από τον οίκο Jimmy Choo.

Μπορείς να αγοράσεις τα παπούτσια της

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών του brand το 2026, ο Jimmy Choo κυκλοφόρησε οκτώ αρχειακά σχέδια από τα πρώτα του πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένου του Leo, του λεοπάρ πέδιλου με λουράκι στον αστράγαλο που φορούσε η Carrie στους τίτλους αρχής. Είναι πλέον διαθέσιμο online στην τιμή των 895 δολαρίων για όσους θέλουν να αναπαραστήσουν το look.

Υπάρχει κι άλλη εμβληματική γόβα της Carrie

Στην ίδια συλλογή των οκτώ κομματιών, ο Choo επανέφερε κι ένα άλλο κλασικό ζευγάρι της Carrie. Στην 3η σεζόν, επεισόδιο 1, η Carrie παρακολουθεί ένα φιλανθρωπικό event του FDNY στο Staten Island. Καθώς προσπαθεί να προλάβει το ferry για την επιστροφή, το παπούτσι της φεύγει, και ξεστομίζει τη διάσημη πλέον ατάκα: «Έχασα το Choo μου!» Ευτυχώς, βρίσκει μεταφορικό μέσο, ραντεβού, και κρατάει τελικά τα παπούτσια της, ένα ζευγάρι λιλά πέδιλα με φτερά, που τώρα είναι επίσης διαθέσιμα στα $995.

