Ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ της ποπ κουλτούρας στον κόσμο, το Tokyo Comic Convention (Tokyo Comic Con) διοργανώνεται για 9η χρονιά στο κέντρο εκδηλώσεων Makuhari Messe από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου.

Φέτος το Tokyo Comic Con φιλοξενεί αριθμό ρεκόρ διασημοτήτων, όπως οι Σεμπάστιαν Σταν, Νόρμαν Ρίντους, Μαντς Μίκελσεν, Κριστίνα Ρίτσι και πολλούς άλλους.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επανένωση για την 40η επέτειο από την προβολή του «Back to the Future» στην Ιαπωνία, τον Δεκέμβριο του 1985.

Οι Κρίστοφερ (Doc Brown), Λία Τόμσον (Λορέιν), Τόμας Φ. Γούιλσον (Biff) και Κλόντια Γουέλς Wells (Jennifer) συναντήθηκαν ξανά στη σκηνή, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους θαυμαστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.