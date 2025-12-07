Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Οι Τζόνι Ντεπ, Μαντς Μίκελσεν, Κριστίνα Ρίτσι στο Tokyo Comic Con 2025

Ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ της ποπ κουλτούρας στον κόσμο για 9η χρονιά στο κέντρο εκδηλώσεων Makuhari Messe από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου

Tokyo Comic Con

Ένα από τα μεγαλύτερα Φεστιβάλ της ποπ κουλτούρας στον κόσμο, το Tokyo Comic Convention (Tokyo Comic Con) διοργανώνεται για 9η χρονιά στο κέντρο εκδηλώσεων Makuhari Messe από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου. 

Φέτος το  Tokyo Comic Con  φιλοξενεί αριθμό ρεκόρ διασημοτήτων, όπως οι Σεμπάστιαν Σταν, Νόρμαν Ρίντους, Μαντς Μίκελσεν, Κριστίνα Ρίτσι και πολλούς άλλους.

Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η επανένωση για την 40η επέτειο από την προβολή του «Back to the Future» στην Ιαπωνία, τον Δεκέμβριο του 1985.

Οι Κρίστοφερ (Doc Brown), Λία Τόμσον (Λορέιν), Τόμας Φ. Γούιλσον (Biff) και Κλόντια Γουέλς Wells (Jennifer) συναντήθηκαν ξανά στη σκηνή, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία για τους θαυμαστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τόκιο κόμικ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark