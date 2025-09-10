Το STRONG ME παρουσιάζει το «Am I Safe?» στο 4ο Φεστιβάλ Strong me στο ΣΕΦ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας “Art Revolution”, το 4ο Φεστιβάλ Strong me παρουσιάζει το πρωτοποριακό performance “Am I Safe?”, σε σύλληψη και σκηνοθεσία της Εύας Σταυρογιάννη, με την Μαγδαληνή Σπίνου στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στις 20:00, στο περιστύλιο του εκθεσιακού χώρου του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ), με είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Το Strong Me, σε συνεργασία με τη INDAK Company, υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία μέσα από τον χορό, την εικόνα και τον ήχο. Το “Am I Safe?” δεν επιδιώκει να δώσει απαντήσεις· αντίθετα, θέτει στο επίκεντρο καίρια ερωτήματα για την ασφάλεια, την προσωπική ελευθερία και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αναμετρώμενο με το επίκαιρο και διαχρονικό δίλημμα: "AM I SAFE ?"

Ένα Φεστιβάλ με Μήνυμα Ισότητας και Ενδυνάμωσης

Το 4ο Φεστιβάλ Strong me διεξάγεται από 19 έως 21 Σεπτεμβρίου στο ΣΕΦ, σε συνδιοργάνωση με τον Δήμο Πειραιά και το ίδιο το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ στηρίζει και η ΣΤΥ Μον. Α.Ε.

Η ομάδα παραγωγής της παράστασης περιλαμβάνει επίσης:

Sound Designer: Αντώνης Παπακωνσταντίνου

Απαγγελία Ποίησης: Ειρήνη Μαθά

Video Editor: Μάριος Τσίκνης

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλους, προτρέποντας το κοινό να συμμετέχει: "Έλα όπως είσαι! Στάσου όπως μπορείς! Ανήκεις κι εσύ εδώ!"

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακολουθήστε τα μηνύματα του Strong me και συμμετέχετε στο κίνημα #we_stand_strong_for_equality.

Πότε: Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, 20:00

Πού: Περιστύλιο Εκθεσιακού Χώρου ΣΕΦ

Είσοδος: Ελεύθερη

Το 4ο Φεστιβάλ Strong me δίνει ραντεβού στον Πειραιά και ενισχύει – μέσα από την τέχνη – το μήνυμα της ισότητας και της κοινωνικής ενδυνάμωσης.

#we_stand_strong_for_equality

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

