Το «Bridgerton» και ο κόσμος του τέλειου στήθους…

Σε μια προβολή της τρίτης σεζόν του «Bridgerton» στο Δουβλίνο, ένα μέλος του κοινού προσπάθησε να επαινέσει την ηθοποιό Nicola Coughlan επειδή εμφανίστηκε ημίγυμνη ως Penelope Featherington.

«Είσαι πολύ γενναία», της είπε. Όποιος δεν έχει δει τη σειρά μπορεί να νομίζει ότι η ηθοποιός έπρεπε να κολυμπήσει ανάμεσα σε καρχαρίες. Στην πραγματικότητα, ο μόνος σοβαρός κίνδυνος που αντιμετωπίζει η Penelope Featherington είναι η κριτική επειδή δεν είναι αδύνατη. «Ξέρεις ότι είναι δύσκολο», απάντησε η Coughlan στην καλυμμένη… λιποφοβική προσβολή. «Επειδή νομίζω ότι οι γυναίκες με τον δικό μου σωματότυπο, οι γυναίκες με τέλειο στήθος, δεν βλέπουμε τους εαυτούς μας αρκετά στην οθόνη».



Βασισμένη στα μυθιστορήματα της Julia Quinn, η σειρά έχει γίνει τεράστια επιτυχία και είναι η πιο δημοφιλής στο Netflix σε οποιαδήποτε γλώσσα. Προφανώς, θεωρείται σαπουνόπερα που δικαιώνει το «μάτσο» και ταξικό ρομαντικό ιδεώδες. Για παράδειγμα, στη σκηνή με το τέλειο στήθος, η νεαρή Penelope ζητά από τον νεαρό Colin σεξουαλικές οδηγίες. «Πες μου τι να κάνω», λέει. Εκείνη δεν ξέρει τίποτα για το σεξ, εκείνος ξέρει τα πάντα. Μοιάζει με την ίδια παλιά ιστορία, αλλά υπάρχουν και κάποιες αλλαγές, προσαρμοσμένες στην εποχή μας.

Για παράδειγμα, πριν την αγγίξει, ζητά την άδειά της και μόνο όταν εκείνη συναινεί αρχίζει να την ερεθίζει, με το διεισδυτικό σεξ να μένει σε δεύτερη μοίρα. «Γιατί σταμάτησες;», ρωτάει. «Είσαι έτοιμη;», θέλει να μάθει. «Υπάρχουν κι άλλα;», τον ρωτά η παρθένα Penelope. «Αυτό μπορεί να πονέσει», της λέει ο Colin. «Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, το υπόσχομαι. Αλλά θα πρέπει να είναι μόνο αυτή η πρώτη φορά».

Η σκηνή φαίνεται αρχικά να είναι τυπική στο είδος της, ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει παιχτεί ποτέ ξανά έτσι. Όσοι από εμάς μεγαλώσαμε διαβάζοντας τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Emily Brontë μάθαμε ότι το ρομαντικό ιδεώδες, όπως και η παιδεία, είναι ικανό να ξεπεράσει τις κοινωνικές διαφορές. Αυτό που δεν μας υποσχέθηκαν ποτέ είναι ότι ο έρωτας μπορεί να ξεπεράσει το κοινωνικό στίγμα που συνδέεται με τις πλούσιες καμπύλες, το πλούσιο στήθος για τις γυναίκες.

Δεν είναι μόνο η πολυτελής αισθητική του, τα βιολιά της Billie Eilish ή η φυλετική ποικιλομορφία που μας έχουν «κολλήσει» να βλέπουμε τη συγκεκριμένη σειρά.

Το καλύτερο είναι η ειρωνεία που χρησιμοποιεί όταν παρουσιάζει το ρομαντικό ιδεώδες πριν βάλει μια βόμβα κάτω από αυτό. Στην τρίτη σεζόν, η βόμβα έρχεται με τη μορφή της Nicola Coughlan. Όταν η Penelope φτάνει σε οργασμό, ενώ φιλιέται με τον Colin σε μια άμαξα και τα βιολιά παίζουν το «Give Me Everything» των Pitbull, το κοινό ενθαρρύνεται να συνειδητοποιήσει ότι οι αδύνατες φιγούρες (σχεδόν ανορεξικές) δεν είναι πλέον οι πιο συναρπαστικές. Νομίζαμε ότι έπρεπε να αλλάξουμε την αφήγηση, ενώ στην πραγματικότητα έπρεπε πρώτα να αλλάξουμε τα σώματα που την αφορούν…



