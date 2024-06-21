Ο αστέρας του κινηματογράφου, Morgan Freeman, δεν γλιτώνει επίσης από το πέρασμα του χρόνου. Ο ταλαντούχος Αμερικανός ηθοποιός είναι πλέον 87 ετών και συνεχίζει να εμφανίζεται στο κόκκινο χαλί.

Ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα έχει προκαλέσει αντιπαράθεση μεταξύ των θαυμαστών του, χωρίζοντάς τους σε «στρατόπεδα».

🔥🚨DEVELOPING: Morgan Freeman fans have been ‘seriously worried’ about his health after he attended the Monte Carlo TV Festival. The 87-year-old actor was seen in good spirits despite his appearance. pic.twitter.com/cn7DhgcJTK — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) June 20, 2024

Στο συγκεκριμένο βίντεο ο ηθοποιός εμφανίζεται στο Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο. Τον βλέπουμε να αστειεύεται, να χαιρετά, αλλά το χέρι του είναι αυτό που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον.

Οι θαυμαστές του ανησυχούν για την υγεία του και οι απόψεις διίστανται. Υπάρχουν εκείνοι που πιστεύουν: «Είναι τέλειος για τα 87 του χρόνια», αλλά υπάρχουν και εκείνοι που γράφουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ηθοποιός αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το γάντι που φορούσε ο ηθοποιός και το οποίο, επίσης, έχει προκαλέσει πολλά σχόλια οφείλεται σε ένα τροχαίο ατύχημα που είχε το 2008, στο οποίο έσπασε το χέρι και τον ώμο του, γεγονός που επηρέασε την κινητικότητά του. Ο ηθοποιός αναγκάζεται να φοράει γάντι στο χέρι του για να ανακουφίσει τον πόνο που προκαλεί η ινομυαλγία, η οποία επηρεάζει τους μύες και τους τένοντες.

Ορισμένοι από τους θαυμαστές του Μόργκαν Φρίμαν δεν γνώριζαν αυτό το γεγονός για τη ζωή του ηθοποιού της μεγάλης οθόνης και αναρωτήθηκαν γιατί ο ηθοποιός φορούσε το γάντι στο Φεστιβάλ Τηλεόρασης του Μόντε Κάρλο.



