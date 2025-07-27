Ένα νέο «σούπερ μοντέλο» έκανε την εμφάνισή του στη μόδα. Είναι εντυπωσιακή, κομψή και εντελώς... ψεύτικη.

Στην έντυπη έκδοση της Vogue για τον Αύγουστο, μια διαφήμιση της Guess παρουσιάζει ένα ξανθό μοντέλο με αψεγάδιαστη εμφάνιση, το οποίο φορά ένα μακρύ ριγέ φόρεμα και ένα λουλουδάτο playsuit από τη νέα καλοκαιρινή συλλογή της εταιρείας.

Με μικρά γράμματα στη γωνία της σελίδας, αποκαλύπτεται ότι το μοντέλο δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI). Είναι η πρώτη φορά που ένα πλήρως ψηφιακό πρόσωπο εμφανίζεται στις σελίδες της Vogue έστω και σε διαφήμιση.

Ένα όμορφο πρόσωπο... που δεν υπάρχει:

Πίσω από τη δημιουργία του εικονικού μοντέλου βρίσκεται η εταιρεία Seraphinne Vallora, με ιδρύτριες τις 25χρονες Valentina Gonzalez και Andreea Petrescu. Όπως εξηγούν, δέχτηκαν πρόταση από τον συνιδρυτή της Guess, Paul Marciano, μέσω Instagram για να δημιουργήσουν ένα AI μοντέλο για την καμπάνια.

«Του δείξαμε δέκα αρχικά σχέδια, και επέλεξε μία μελαχρινή και μία ξανθιά γυναίκα για περαιτέρω ανάπτυξη», δηλώνει η Gonzalez. Αν και πολλοί θεωρούν ότι η παραγωγή εικόνων με τεχνητή νοημοσύνη είναι απλή, οι δημιουργοί λένε πως απαιτεί εβδομάδες δουλειάς και μια ομάδα πέντε ατόμων.

Η αμοιβή για τέτοιες υπηρεσίες μπορεί να φτάσει τις χαμηλές εξαψήφιες τιμές.

Αντιδράσεις στον χώρο της μόδας

Η χρήση ενός μη πραγματικού προσώπου, όμως, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Η plus-size μοντέλο Felicity Hayward δηλώνει στο BBC: «Είναι απογοητευτικό και τρομακτικό. Μοιάζει σαν να ακυρώνονται χρόνια προσπαθειών για περισσότερη ενσωμάτωση στον χώρο της μόδας».

Η δεκαετία του 2010 είχε φέρει σημαντικές αλλαγές: η Valentina Sampaio ήταν η πρώτη τρανς μοντέλο που περπάτησε για τη Victoria’s Secret, ενώ η Halima Aden έγινε η πρώτη μουσουλμάνα με hijab σε παγκόσμιες καμπάνιες. Όμως τώρα, όπως τονίζει η Hayward, η βιομηχανία κάνει βήματα πίσω και η χρήση τεχνητής νοημοσύνης εντείνει αυτόν τον πισωγύρισμα, ιδίως για τα plus-size μοντέλα.

Αόρατες συνέπειες

Οι δημιουργοί της Seraphinne Vallora υπερασπίζονται τη δουλειά τους, λέγοντας ότι οι AI εικόνες τους είναι ρεαλιστικές και όχι εξωπραγματικές. Ωστόσο, παραδέχονται πως τα μοντέλα τους στερούνται ποικιλομορφίας. Όπως λένε, όταν δημοσιεύουν εικόνες με διαφορετικούς τύπους σωμάτων και χρώματα δέρματος, δεν υπάρχει ανταπόκριση από το κοινό.

«Έχουμε προσπαθήσει για μεγαλύτερη ποικιλομορφία, αλλά οι χρήστες δεν αλληλεπιδρούν. Στο τέλος της ημέρας, είμαστε επιχείρηση», δηλώνει η Gonzalez.

Όσο για plus-size μοντέλα, αναφέρουν πως η τεχνολογία ακόμα δεν επιτρέπει ρεαλιστικές απεικονίσεις.

Επιπτώσεις στην ψυχική υγεία και την πραγματικότητα

Η ανησυχία όμως δεν περιορίζεται στους εργαζομένους του κλάδου. Η Vanessa Longley, διευθύνουσα σύμβουλος της φιλανθρωπικής οργάνωσης Beat για διατροφικές διαταραχές, δηλώνει: «Εάν οι άνθρωποι εκτίθενται συνεχώς σε μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, αυτό μπορεί να επηρεάσει την εικόνα που έχουν για το σώμα τους».

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή επεξεργασία φωτογραφιών, που ξεκινούσε από πραγματικά άτομα, τα AI μοντέλα είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένα, αψεγάδιαστα, συμμετρικά, και ανεφάρμοστα ως πρότυπα.

Η Sinead Bovell, πρώην μοντέλο και πλέον επιχειρηματίας στον χώρο της τεχνολογίας, τονίζει ότι η έλλειψη διαφάνειας είναι «εξαιρετικά προβληματική». Σε μια εποχή όπου νέα κορίτσια κάνουν πλαστικές επεμβάσεις για να μοιάσουν σε φίλτρα, τώρα θα προσπαθούν να μοιάσουν και σε μη υπαρκτά πρόσωπα.

Το μέλλον του μόντελινγκ

Η Seraphinne Vallora υποστηρίζει πως δεν αντικαθιστά τους ανθρώπους αλλά προσφέρει μια επιπλέον επιλογή στους πελάτες της. Ωστόσο, στην ιστοσελίδα τους παρουσιάζουν ως πλεονέκτημα την «εξοικονόμηση κόστους» λόγω απουσίας φυσικών φωτογραφίσεων, μοντέλων, μακιγιέζ, ενοικίασης χώρων κ.λπ.

Η Sara Ziff, ιδρύτρια του Model Alliance, δηλώνει πως η καινοτομία αυτή δεν είναι απαραίτητα αρνητική, αλλά μπορεί να πλήξει όσους εργάζονται πίσω από τις κάμερες, αν δεν υπάρξουν προστατευτικά μέτρα.

Η Vogue υπερασπίζεται την επιλογή της λέγοντας ότι πρόκειται για διαφήμιση και όχι για δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Ωστόσο, για πολλούς αναγνώστες αυτό δεν αρκεί καθώς η παρουσίαση ενός τέλειου, μη ρεαλιστικού μοντέλου, ακόμα και σε διαφήμιση, περνά μηνύματα που επηρεάζουν την κουλτούρα και την ψυχολογία των καταναλωτών.

