Πωλείται το κτήμα του θρυλικού Κάρι Γκραντ στο Μπέβερλι Χιλς για 77,5 εκατ. δολάρια

Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά το θάνατο του χολιγουντιανού θρύλου Κάρι Γκραντ (Cary Grant), σε ηλικία 82 ετών, η τελευταία του ιδιοκτησία στο Μπέβερλι Χιλς, βγήκε στην αγορά, έναντι 77,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Σύμφωνα με τα κτηματολογικά αρχεία, ο σταρ του «North By Northwest» απέκτησε το κτήμα από τη σύζυγο του μάνατζέρ του, Φρανκ Βίνσεντ (Frank Vincent) καταβάλλοντας μόλις 46.000 δολάρια. Έζησε εκεί μέχρι τον θάνατό του το 1986, ενώ στη συνέχεια πέρασε στα χέρια της συζύγου του, Μπάρμπαρα Χάρις (Barbara Harris).

Το 2001, η Χάρις παντρεύτηκε τον επενδυτή ακινήτων Ντέιβιντ Τζέινς (David Jaynes). Μαζί, το 2014, προχώρησαν σε μία εκτεταμένη ανακατασκευή, κατεδαφίζοντας το 95% της αρχικής κατοικίας της δεκαετίας του 1940 δημιουργώντας μέσα σε διάστημα έξι ετών, μία εντυπωσιακή, σύγχρονη έπαυλη περίπου 1.460 τετραγωνικών μέτρων. Το πολυτελές ακίνητο βρίσκεται στη διάσημη περιοχή του Μπέβερλι Χιλς, Benedict Canyon Drive, σε μία έκταση σχεδόν 12 στρεμμάτων και προσφέρει ασύγκριτη θέα από το κέντρο του Λος Άντζελες μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Εκτείνεται σε τρία επίπεδα με μινιμαλιστικούς εσωτερικούς χώρους, ενώ έχει δάπεδα από λευκή δρυς και εντυπωσιακές ψηλές οροφές.

Όπως δήλωσε η Μπάρμπαρα στο Robb Report: «Στο παλιό σπίτι, δεν εκτιμούσες ποτέ τη θέα, γιατί πολλά από τα παράθυρα ήταν οριζόντια. Τώρα όλα είναι μέχρι την οροφή, οπότε μπορείς πραγματικά να δεις την εξαιρετική θέα η οποία κόβει την ανάσα, ειδικά το βράδυ με όλα τα μικρά λαμπερά φώτα».

Η έπαυλη διαθέτει μεταξύ άλλων επτά υπνοδωμάτια και 13 μπάνια, πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο, δωμάτιο μασάζ, στούντιο τέχνης και κελάρι κρασιών. Ανάμεσα στα αγαπημένα δωμάτια του ζευγαριού συγκαταλέγονται το γραφείο με τα «όμορφα βιβλία» του και η αίθουσα κινηματογράφου Dolby Atmos.

«Δεν είναι απλά ένας χώρος όπου οι ιδιοκτήτες βάζουν μια μεγάλη οθόνη στον τοίχο, τέσσερα ηχεία και έναν προτζέκτορα να κρέμεται από την οροφή», δήλωσε ο Τζέινς. «Προσλάβαμε μια εξειδικευμένη εταιρεία για την ακουστική σχεδίαση του χώρου. Όταν πήρα τις λεπτομέρειες για την κατασκευή του, ήταν 17 σελίδες», συμπλήρωσε.

H Χάρις καθώς πλησιάζουν τα 75α γενέθλια της δήλωσε στη Wall Street Journal ότι η παρούσα χρονική στιγμή κρίθηκε ιδανική για μια νέα αρχή.

«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μου λείψει το σπίτι αλλά χαίρομαι που θα μετακομίσω σε ένα μικρότερο» είπε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

