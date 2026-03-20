Ted Sarandos: Εκανε «unfollow» την Meghan Markle;

Ο Τεντ Σαράντος φαίνεται ότι σταμάτησε να ακολουθεί την Μέγκαν Μαρκλ και το brand της, «As Ever», στο Instagram, λίγες εβδομάδες αφότου το Netflix διέκοψε τη συνεργασία με εκείνη και τον σύζυγό της, Χάρι.

Αν και αρχικά ο Σαράντος είχε αναφερθεί ότι ήταν από τους πρώτους που ακολούθησαν την Μαρκλ όταν επέστρεψε στα social media στις αρχές του 2025, στο σήμερα, δεν φαίνεται να ακολουθεί ούτε εκείνη, ούτε την As Ever.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 61χρονος και η υπεύθυνη περιεχομένου του Netflix, προχώρησαν σε αυτή την κίνηση τον προηγούμενο μήνα.

Η σύζυγος του Νικόλ Αβάντ πάντως, ακολουθεί κανονικά την Μέγκαν, αλλά όχι το brand της. Πηγές αναφέρουν ότι οι δύο γυναίκες παραμένουν φίλες. Ωστόσο, άλλες πηγές δηλώνουν ότι ο Σαράντος δεν είχε ακολουθήσει ποτέ επίσημα την Μαρκλ ή την «As Ever» στο Instagram.

Το Netflix διέκοψε επισήμως τη συνεργασία του με τη Mέγκαν και την «As Ever» στις αρχές του μήνα, σχεδόν έξι χρόνια μετά την υπογραφή αρχικής συμφωνίας ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων το 2020. Η απόφαση πάρθηκε λίγο αφότου η σειρά «Με αγάπη Μέγκαν», όλοκληρώθηκε εξαιτίας χαμηλής τηλεθέασης.

Όπως ανέφερε πηγή στο Page Six, καθώς η σειρά της δεν συνεχίστηκε, δεν είχε νόημα να συνεχιστεί η συνεργασία.

Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε ότι η πλατφόρμα ήταν «χαρούμενη που συνέβαλε στην υλοποίηση της οράματος της Mαρκλ» και ότι η« As Ever» θα συνεχίσει ανεξάρτητα, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Πρόσφατα, το Variety ανέφερε ότι ο Σαράντος ήταν «κουρασμένος» από το ζευγάρι των Sussex και φέρεται να μην μιλά στη Mαρκλ χωρίς παρουσία δικηγόρου, αν και τόσο εκπρόσωπος του Netflix όσο και η δικηγόρος της Mέγκαν χαρακτήρισαν τις αναφορές «απολύτως ανακριβείς» και «εντελώς ψευδείς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.