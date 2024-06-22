Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ ευχαρίστησε την Taylor Swift για την υπέροχη συναυλία της και δημοσίευσε μια selfie με τον ίδιο και τα παιδιά του, George και Charlotte.

Παρακολουθώντας την εμφάνιση της βασίλισσας της ποπ σταρ στο στάδιο Wembley, ο πρίγκιπας τα «έδωσε όλα» μόλις η Σουίφτ άρχισε να τραγουδάει το «Shake It Off». Αξίζει να σημειωθεί ότι χθες, Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ είχε τα γενέθλιά του.

Η Swift δίνει τρεις συναυλίες στο Λονδίνο αυτό το Σαββατοκύριακο και ακολουθούν άλλες πέντε τον Αύγουστο. Το Λονδίνο έχει κυριευτεί από την «Taylor-mania» τις τελευταίες ημέρες, με τον εμβληματικό χάρτη του μετρό της πόλης να έχει επανασχεδιαστεί για να γιορτάσει την άφιξή της.

