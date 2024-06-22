Katy Perry: Σέξι, με αυτοπεποίθηση και έτοιμη για το νέο της τραγούδι «Woman's World»

Η Katy Perry είναι έτοιμη για την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «Woman's World», δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες της και αναδεικνύοντας την καλλίγραμμη σιλουέτα της.

«Ανάψτε τις μηχανές, έρχεται στις 11 Ιουλίου το ‘’ Woman's World’’», έγραψε στην ανάρτησή της.

Στην ίδια ανάρτηση, η 39χρονη τραγουδίστρια μοιράστηκε, επίσης, ένα βίντεο από τα παρασκήνια της συναδέλφου Saweetie, η οποία φαίνεται να φτιάχνει τα μαλλιά και το μακιγιάζ της, ίσως για το συνοδευτικό μουσικό βίντεο, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουλίου.

«Είσαι μια πραγματική KatyCat ή μια ψεύτικη KatyCat;», ρώτησε η Perry την τραγουδίστρια του «Best Friend», χρησιμοποιώντας το παρατσούκλι των θαυμαστών της.

Πηγή: skai.gr

