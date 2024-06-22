H κατάταξη των ζωδίων: Από τα πιο ώριμα έως εκείνα που θυμίζουν μικρά παιδιά

Παρθένος

Γεννήθηκες ώριμη ψυχή. Η υπομονή σου είναι βαθιά και ήρεμη όσο μια ορεινή λίμνη. Είσαι τόσο υπεράνω και ταυτόχρονα ταπεινός για να γίνεις ποτέ αλαζόνας. Είσαι το καταφύγιο όλων. Είσαι εκείνος που τρέχουμε για να πάρουμε συμβουλές, να κλάψουμε μετά από έναν χωρισμό, να μας μαγειρέψουν να μας φροντίσουν.

Αιγόκερως

Είσαι κομψός, υπομονετικός και ήρεμος. Είσαι τόσο σοφός που γνωρίζεις καλά το ύφος του: «Αγαπητέ μου, νομίζω ότι ξέρεις ήδη την απάντηση σε αυτήν την ερώτηση». Βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και επικεντρώνεσαι στο τέλος του παιχνιδιού. Συνειδητοποιείς ότι το να χάσεις την υπομονή σου σημαίνει μόνο ότι χάνεις πολύτιμα λεπτά της ζωής σου. Είσαι σίγουρα πολύ πιο ώριμος από τον Κριό που είναι πάντα έτοιμος να ξεσπάσει.

Ζυγός

Ο λόγος που κρατάς τη ζυγαριά της δικαιοσύνης είναι επειδή είσαι η επιτομή της δικαιοσύνης. Μπορείς να το παραδεχτείς όταν κάνεις λάθος χωρίς να καταπιείς την περηφάνια σου. Μπορείς να ζητήσεις συγγνώμη όταν αισθάνεσαι ότι αδίκησες κάποιον. Επιδιώκεις να φροντίσεις και να κάνεις τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Δεν μπαίνεις σε διαφωνίες. Τελικά είσαι ώριμος και καλλιεργημένος.

Ταύρος

Είσαι τόσο χαλαρός και μπράβο σου. Μπορείς καταλάβεις τη διάθεση ενός παιδιού που ουρλιάζει όταν νιώθεις ότι δεν του παίρνουν το παιχνίδι που θέλει. Υπάρχει λοιπόν, περιστασιακά αυτό το σκοτεινό σύννεφο σου, αλλά ως επί το πλείστον είσαι απλώς ένα ανοιξιάτικο καταπράσινο λιβάδι.

Λέων

Συγγνώμη αλλά είστε λίγο ρηχοί όταν πρόκειται για πράγματα όπως χρήματα και προσοχή. Είσαι το υπέρτατο θύμα της προσοχής από τη γέννησή σου, έτσι, σταματάς να κάνεις σαν μωρό μόνο αφού τα φώτα της δημοσιότητας σταματήσουν να πέφτουν πάνω σου και επικεντρωθούν σε κάποιον άλλο. Σπάνια χάνεις την ψυχραιμία σου, αντίθετα, μουτρώνεις μέχρι να το προσέξει κάποιος, να σου χαϊδέψει στο κεφάλι και να σε ταΐσει ένα μπισκότο.

Υδροχόος

Δεν είστε οργισμένοι, αλλά είναι η συνεχής ανάγκη σας για επιβεβαίωση αποκαλύπτει ότι έχετε λίγη δουλίτσα να κάνετε ακόμα. Η εικόνα σας είναι σημαντική για εσάς—ειδικά να φαίνεστε «cool»—αλλά αυτό που δεν καταλαβαίνετε είναι ότι οι πραγματικά άνετοι άνθρωποι δεν προσπαθούν να είναι άνετοι, είναι απλά άνετοι. Σταμάτα λοιπόν να προσπαθείς τόσο σκληρά και ωρίμασε. Παρεμπιπτόντως, γκρινιάζεις πάρα πολύ. Με αγάπη στο λέμε.

Δίδυμοι

Λοιπόν, όταν πρόκειται για ωριμότητα, είσαι και παράλληλα δεν είσαι, όπως δηλαδή είσαι με όλα τα άλλα. Τη μια μέρα έχεις την υπομονή της Μητέρας Τερέζας, την επόμενη, είσαι διαολισμένος. Το πιο ανώριμο πράγμα είναι η αναξιοπιστία σου.

Καρκίνος

Είστε αρκετά ισορροπημένοι μέχρι να νιώσετε ότι σας έχουν αδικήσει. Μόλις συμβεί αυτό, θα πετάξετε το μπολάκι σας από το παιδικό καρεκλάκι σας στο πάτωμα. Επίσης δεν είναι ώριμο να κατασκοπεύετε τους πρώην σας στα social media. Επίσης μην διαδίδετε κουτσομπολιά. Κατά τα άλλα, μία χαρά.

Ιχθύς

Κάθε μέρα είναι ένα πάρτι για εσάς. Μουτρώνετε σαν να πληρώνεστε για αυτό. Δεν πετάτε πράγματα ούτε χτυπάτε ανθρώπους, απλά κλαίτε με την ελπίδα ότι κάποιος λευκός ιππότης σε ένα άλογο θα καλπάσει στο σπίτι σας και θα σας δώσει ένα χαρτομάντιλο.

Τοξότης

Δεν είσαι ούτε ο τύπος που χτυπάει την πόρτα ούτε εκείνος που κάθεται σε μια γωνία και να κλαίει. Το πρόβλημά σας είναι η αναβλητικότητα. Αποφεύγετε τη σύγκρουση και την ευθύνη. Φεύγετε πανικόβλητοι από τις καθημερινές σας εργασίες και τις υποχρεώσεις σας. Αυτή δεν είναι συμπεριφορά ενηλίκου, ναι;

Σκορπιός

Στα περισσότερα πράγματα—όπως το να πληρώνεις τους λογαριασμούς σου, να φροντίζεις την υγεία σου και να είσαι ευγενικός με τους ξένους— είσαι τόσο ώριμος όσο οποιοσδήποτε άλλος ενήλικας. Η ζήλια είναι αυτό που σε κάνει να μοιάζεις με μικρό παιδί. Αν κάποιος βγάζει περισσότερα χρήματα από σένα ή βγαίνει με κάποια που θες, κυρίες και Κύριοι, έχουμε ένα βρέφος 20 και κάτι ημερών στα χέρια μας.

Κριός

Προσέξτε, έρχεται το νεογέννητο! Ουρλιάζει ανεξέλεγκτα, πετάει το μπουκάλι με το γάλα της στο πάτωμα, πετάει τα παιχνίδια από το παράθυρο και κοιτάζει τον εαυτό του στον καθρέφτη ενώ γελάει δοκιμάζοντας γέλια. Ο αμέσως επόμενος τρόπος να είσαι λίγο λιγότερο ώριμος θα ήταν να ήσουν έμβρυο.

