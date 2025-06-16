Λογαριασμός
Τρέλανέ μας Heidi Klum: Φόρεσε το στρινγκ μπικίνι της για να ποτίσει τα λουλούδια στον κήπο της (video)

«Ήξερες ότι έχω καστανά μάτια;», έγραψε η Klum στην ανάρτησή της. Και είναι σίγουρο ότι οι θαυμαστές της μόνο αυτό κοιτάζουν στο βίντεό της 

Heidi Klum

Η Heidi Klum μας έδειξε τις ικανότητές της στην κηπουρική με ένα «καυτό» βίντεο που δημοσίευσε η ίδια στο Instagram. Πρόκειται για διαφήμιση γνωστής εταιρείας εσωρούχων, με το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια να φορά ένα χρυσό στρινγκ μπικίνι και να «κλέβει» τις εντυπώσεις… 

Η Κλουμ ποτίζει τα φυτά χορεύοντας και ταυτόχρονα επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Μάλιστα, το πότισμα και το λίκνισμά της γίνεται υπό τους ήχους της επιτυχίας «Sports Car» του Tate McRae.

«Ήξερες ότι έχω καστανά μάτια;», έγραψε η Klum στην ανάρτησή της. 

Νωρίτερα αυτό τον μήνα, η μητέρα τεσσάρων παιδιών σηματοδότησε τα 52α γενέθλιά της, μοιραζόμενη πλάνα της που την έδειχναν να κάνει το μοντέλο με διάφορα στυλ μαγιό σε μια καμπάνια για την ιταλική εταιρεία. Ο πρώην άγγελος της Victoria's Secret παρουσιάζει συχνά-πυκνά τη… γυμνή της αλήθεια. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

