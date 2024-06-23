Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι πλέον ερωτευμένοι… Ο γάμος τους καταρρέει λόγω των διαφορετικών προσωπικοτήτων τους και οι θαυμαστές αρνούνται να κατηγορήσουν τη JLo για τη διάλυση. Η ζωή τους έχει γίνει μια «κόλαση», αν κρίνουμε από τα πρωτοσέλιδα των σκανδαλοθηρικών περιοδικών.

Ο Affleck και η Lopez έχουν εντοπιστεί ελάχιστα μαζί τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε πόλεμο πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο ηθοποιός, σε πάρα πολλές φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να είναι δυστυχισμένος, καταβεβλημένος και περισσότερο ερημίτης, ενώ η Λόπεζ δείχνει δυνατή. Μάλιστα, η καλλιτέχνις έκανε μόνη της διακοπές με κότερο στην Ιταλία.

Είναι γκρινιάρης ο Άφλεκ και το έχει πει και ο ίδιος, δεν το κρύβει. Μάλιστα, ο ηθοποιός έχει κοντά του την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία φαίνεται να τον στηρίζει στα δύσκολα.

«Ο Μπεν είναι σπουδαίος τύπος, αλλά μπορεί να γίνει γκρινιάρης και καταθλιπτικός. Νομίζω ότι ο κόσμος το είδε αυτό σε φωτογραφίες, όπως όταν ήταν στα Grammy πέρυσι- δεν χαμογελούσε. Αν έβλεπαν πώς είναι πραγματικά, ο κόσμος δεν θα κατηγορούσε τη Λόπεζ. Καπνίζει σαν φουγάρο και είναι αθυρόστομος.

Είναι σπουδαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός, αλλά δεν γελάμε πολύ μαζί του. Καταλαβαίνετε; Είναι όμως ένας υπέροχος πατέρας», ανέφερε μια πηγή στη «Daily Mail», προφανώς, από το περιβάλλον της τραγουδίστριας.

Ben Affleck is every introvert everywhere. You can see his batteries draining in real time. Man is already at 23% 🪫 #GRAMMYs #SaveBen pic.twitter.com/Yv5zmzbPhr — Dr. Kinda Decent Human (@amsi81) February 6, 2023

Πηγή: skai.gr

