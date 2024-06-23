Λογαριασμός
Ben Affleck: Είναι ο πιο θλιμμένος άνθρωπος στο Χόλιγουντ; - Οι θαυμαστές δεν κατηγορούν τη Jennifer Lopez

Το ζευγάρι φέρεται να βρίσκεται στα πρόθυρα του διαζυγίου μόλις δύο χρόνια μετά τον γάμο του 

O Ben Affleck

Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ δεν είναι πλέον ερωτευμένοι… Ο γάμος τους καταρρέει λόγω των διαφορετικών προσωπικοτήτων τους και οι θαυμαστές αρνούνται να κατηγορήσουν τη JLo για τη διάλυση. Η ζωή τους έχει γίνει μια «κόλαση», αν κρίνουμε από τα πρωτοσέλιδα των σκανδαλοθηρικών περιοδικών. 

Ο Affleck και η Lopez έχουν εντοπιστεί ελάχιστα μαζί τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το ζευγάρι βρίσκεται σε πόλεμο πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο ηθοποιός, σε πάρα πολλές φωτογραφίες που έχουν δημοσιευτεί το τελευταίο διάστημα, φαίνεται να είναι δυστυχισμένος, καταβεβλημένος και περισσότερο ερημίτης, ενώ η Λόπεζ δείχνει δυνατή. Μάλιστα, η καλλιτέχνις έκανε μόνη της διακοπές με κότερο στην Ιταλία. 

Είναι γκρινιάρης ο Άφλεκ και το έχει πει και ο ίδιος, δεν το κρύβει. Μάλιστα, ο ηθοποιός έχει κοντά του την πρώην σύζυγό του και μητέρα των παιδιών του, Τζένιφερ Γκάρνερ, η οποία φαίνεται να τον στηρίζει στα δύσκολα.

«Ο Μπεν είναι σπουδαίος τύπος, αλλά μπορεί να γίνει γκρινιάρης και καταθλιπτικός. Νομίζω ότι ο κόσμος το είδε αυτό σε φωτογραφίες, όπως όταν ήταν στα Grammy πέρυσι- δεν χαμογελούσε. Αν έβλεπαν πώς είναι πραγματικά, ο κόσμος δεν θα κατηγορούσε τη Λόπεζ. Καπνίζει σαν φουγάρο και είναι αθυρόστομος. 

Είναι σπουδαίος σκηνοθέτης και ηθοποιός, αλλά δεν γελάμε πολύ μαζί του. Καταλαβαίνετε; Είναι όμως ένας υπέροχος πατέρας», ανέφερε μια πηγή στη «Daily Mail», προφανώς, από το περιβάλλον της τραγουδίστριας. 

