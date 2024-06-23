Meg Bellamy: Τα «τρολ» μου έλεγαν ότι είμαι χοντρή για να παίξω την Κέιτ στο «The Crown»

Η Meg Bellamy, η οποία υποδύθηκε τη νεαρή Κέιτ Μίντλεντον στο «The Crown» δήλωσε ότι τα «τρολ» του διαδικτύου της έγραφαν ότι είναι πολύ χοντρή για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Η 21χρονη ηθοποιός -η οποία είναι μια κούκλα- πρωταγωνίστησε στην τελευταία σεζόν της σειράς, όπου εκεί είδαμε και το φλερτ του Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Πανεπιστήμιο του Σεντ Άντριους.

Μιλώντας στο περιοδικό «You», η ηθοποιός είπε ότι όταν κοίταξε το τηλέφωνό της, μετά από μια κουραστική μέρα με συνεντεύξεις στον Τύπο, άρχισε να διαβάζει όλα αυτά τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το σώμα της. Στη συνέντευξη, η Bellamy περιέγραψε τα σχόλια από τα «τρολ» του διαδικτύου ως «μια ματιά στο να είσαι γυναίκα σε αυτή τη βιομηχανία».

«Σκέφτηκα: "Εντάξει, αυτό είναι ένα σημάδι για να αποστασιοποιηθείς, γιατί δεν σημαίνει τίποτα". Δεν μπορείς να διαβάζεις τέτοια πράγματα», ανέφερε στη συνέντευξή της.

Η Bellamy δήλωσε ότι από τότε που ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς, προσπάθησε να αφήσει πίσω της τον χαρακτήρα που υποδύθηκε, αλλά αναλογιζόμενη τη διάγνωση του καρκίνου της Κέιτ τόνισε: «Τη συμπονώ τόσο πολύ και την οικογένειά της».

Ο τελευταίος κύκλος της σειράς «The Crown» δίχασε τους κριτικούς, κυρίως για τον τρόπο που παρουσίασε τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Τον ρόλο της αείμνηστης πριγκίπισσας ενσάρκωσε η Αυστραλή ηθοποιός Elizabeth Debicki τόσο στον πέμπτο όσο και στον έκτο κύκλο.

Η Bellamy δήλωσε ότι η Debicki ήταν ποστηρικτική απέναντί της. «Μπορώ να της τηλεφωνήσω για οτιδήποτε», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

