Tα Χριστούγεννα της Kylie Jenner: Εκλεψε την παράσταση φορώντας Galliano

Η Kylie Jenner έκλεψε για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις με τη χριστουγεννιάτικη εμφάνισή της.

Η 28χρονη επιχειρηματίας στον χώρο του μακιγιάζ επέλεξε για την περίσταση ένα κλασικό φόρεμα John Galliano από τη συλλογή Φθινόπωρο/Χειμώνας 1995.

Το στράπλες φόρεμα αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και ξεχώριζε χάρη στις λεπτές ρίγες του, ενώ η Jenner υιοθέτησε έντονα ‘90s στοιχεία, με πλεγμένο updo στα μαλλιά και σκούρο, δραματικό μακιγιάζ στα μάτια και τα χείλη.

Η ίδια μοιράστηκε φωτογραφίες από τη βραδιά σε ανάρτηση στο Instagram την παραμονή των Χριστουγέννων.

Η οικογένεια Kardashian-Jenner είναι γνωστή για τα εντυπωσιακά και πολυτελή χριστουγεννιάτικα πάρτι της, ωστόσο φέτος τα σχέδια φαίνεται πως είναι πιο απλά.

Η Kendall Jenner δήλωσε αποκλειστικά στο PEOPLE ότι οι φετινές γιορτές θα έχουν πιο χαλαρό χαρακτήρα.

«Είναι πάνω-κάτω τα συνηθισμένα», ανέφερε η Kendall σε εκδήλωση της L’Oréal Paris Women of Worth 2025 στις 3 Δεκεμβρίου. «Πέρυσι κάναμε ένα μικρότερο πάρτι την παραμονή των Χριστουγέννων και ήταν υπέροχο. Συνήθως είναι μεγάλα events, σχεδόν από τότε που γεννήθηκα, αλλά φέτος κάνουμε ξανά κάτι πιο μικρό και μου αρέσει πολύ».

«Θα έχει cozy ατμόσφαιρα», πρόσθεσε.

Την ίδια στιγμή, ο σύντροφος της Kylie Jenner, Timothée Chalamet, παραδέχτηκε στις 11 Δεκεμβρίου ότι δεν είχε ακόμη αγοράσει το χριστουγεννιάτικο δώρο της, όταν ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξή του στο βρετανικό ραδιόφωνο Heart.

Στην ερώτηση της παρουσιάστριας Amanda Holden αν έχει ολοκληρώσει τις αγορές του, ο ηθοποιός απάντησε απλά: «Όχι». Όταν εκείνη τον ρώτησε τι σκοπεύει να της αγοράσει, χαμογέλασε και είπε: «Θα δει», προσθέτοντας: «Θα είναι καλό».

