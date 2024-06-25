Είναι ένα θαύμα, που προκαλεί τόση χαρά και ανυπομονησία, αναμένοντας τη στιγμή που θα κρατήσεις στην αγκαλιά σου αυτό το μικρό πλάσμα που αναπτύσσεται μέσα σου - το παιδί σου. Στην αρχή, η αλλαγή αυτή στη ζωή σου μπορεί να φαίνεται μια μυστηριώδης εμπειρία, αλλά καθώς περνάνε οι μήνες και παρατηρείς τις σωματικές και ψυχολογικές σου αλλαγές, αρχίζεις να συνειδητοποιείς όλη τη σπουδαιότητα του να είσαι μέλλουσα μητέρα.

Το φύλο του μωρού ίσως είναι η μια από τις πρώτες απορίες που σου δημιουργούνται αλλά όπως είναι λογικό πρέπει να περάσουν μερικοί μήνες για να ανακαλύψεις τι θα φέρεις στον κόσμο, κοριτσάκι ή αγοράκι! Μέχρι να έρθει η ώρα του υπερήχου, υπήρχαν διάφοροι τρόποι και μύθοι που κυκλοφορούσαν ανά τον κόσμο και προσπαθούσαν να δώσουν απάντηση σε αυτή την αγωνία.

