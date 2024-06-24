Ελπίδα σε όσους πάσχουν από επιληπτικές κρίσεις έρχεται να δώσει μια νέα συσκευή τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη πολύ ενθαρρυντικά.

Ο Oran Knowlson, ένα αγόρι με σοβαρή επιληψία έγινε ο πρώτος ασθενής στον κόσμο που δοκίμασε την νέα αυτή συσκευή που τοποθετήθηκε στο κρανίο του για τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων. Ο νευροδιεγέρτης, ο οποίος στέλνει ηλεκτρικά σήματα βαθιά στον εγκέφαλό του, έχει μειώσει τις επιληπτικές κρίσεις του κατά τη διάρκεια της ημέρας κατά 80%. Η μητέρα του, Τζάστιν, είπε στο BBC ότι ήταν πιο ευτυχισμένος και είχε «πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής».

Η χειρουργική - δοκιμαστική επέμβαση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο νοσοκομείο Great Ormond Street στο Λονδίνο, όταν ο Oran ήταν 12 ετών. Σήμερα είναι 13 ετών. Ο Oran, από το Somerset, έχει σύνδρομο Lennox-Gastaut, μια ανθεκτική στη θεραπεία μορφή επιληψίας που ανέπτυξε σε ηλικία μόλις 3 ετών.

Έκτοτε βρίσκεται αντιμέτωπος με αρκετές καθημερινές κρίσεις που κυμαίνονται από δώδεκα έως εκατοντάδες.

«Του έκλεψε όλη την παιδική του ηλικία» λέει η μητέρα του και εξήγησε ότι είχε μια σειρά από διαφορετικές κρίσεις, πέφτει στο έδαφος, τινάζεται βίαια, χάνει τις αισθήσεις του. Μάλιστα κατά καιρούς σταματάει και να αναπνέει γι΄αυτό και χρειαζόταν επείγουσα φαρμακευτική αγωγή για να τον αναζωογονήσει.

Ο Όραν έχει αυτισμό και ΔΕΠΥ, αλλά η μητέρα του υποστηρίζει ότι η επιληψία του είναι μακράν το μεγαλύτερο πρόβλημα: «Είχα ένα λαμπρό τρίχρονο παιδί και μέσα σε λίγους μήνες από την έναρξη των κρίσεων επιδεινώθηκε γρήγορα η κατάστασή του και έχασε πολλές δεξιότητες» είπε η μητέρα του Τζάστιν.

Ο νευροδιαβιβαστής Picostim που του εγκαταστάθηκε στον εγκέφαλο κατασκευάζεται από την βρετανική εταιρεία Amber. Η βαθιά διέγερση του εγκεφάλου έχει δοκιμαστεί και στο παρελθόν για την παιδική επιληψία, αλλά μέχρι τώρα τοποθετούνταν νευροδιεγέρτες στο στήθος, με καλώδια μέχρι τον εγκέφαλο.

Ο Oran χρειάστηκε ένα μήνα για να αναρρώσει από την επέμβαση προτού ενεργοποιηθεί ο νευροδιεγέρτης. Όταν είναι ενεργοποιημένος, ο Oran δεν μπορεί να τον νιώσει. Και μπορεί να επαναφορτίζει τη συσκευή κάθε μέρα μέσω ασύρματων ακουστικών, ενώ ασχολείται με πράγματα που του αρέσουν, όπως η παρακολούθηση τηλεόρασης.

«Βρίσκεται σε μεγαλύτερη εγρήγορση» είπε η μητέρα του και πρόσθεσε ότι οι νυχτερινές του κρίσεις είναι επίσης «πιο σύντομες και λιγότερο σοβαρές».

Στο πλαίσιο τγων δοκιμών, σε τρία ακόμη παιδιά με σύνδρομο Lennox-Gastaut θα τους εγκατασταθεί ο νευροδιεγέρτης.

Επί του παρόντος, ο Oran λαμβάνει ένα συνεχές ηλεκτρικό ερέθισμα από τη συσκευή του.

Η οικογένεια του Οράν γνωρίζει ότι η θεραπεία του δεν είναι πραγματική θεραπεία, αλλά είναι αισιόδοξη ότι θα συνεχίσει να βγαίνει από τη σκιά που τον έριξε η επιληψία του.

Ο νευροδιεγέρτης Picostim , που ανήκει στην Amber Therapeutics, έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία ασθενών με νόσο του Πάρκινσον.

