Πρόκειται για τη νέα βιογραφία του Βρετανού Tom Bower με τίτλο: «Revenge: Meghan, Harry and the war between the Windsors» η οποία μάλλον δεν θα αρέσει τόσο στους Sussexes καθώς δίνει στη δημοσιότητα αρκετές πληροφορίες για τον χαρακτήρα της Δούκισσας του Sussex και τη σχέση που διατηρεί το ζεύγος από την αρχή μέχρι και σήμερα μαζί με τη βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας.

Μέσα στο βιβλίο υπάρχει και μια αναφορά σχετικά με μία κυρία επί των τιμών η οποία υπηρέτησε για χρόνια τη Βασίλισσα Ελισάβετ και συγκεκριμένα από το 1960 οπότε είναι φυσικό επόμενο να γνωρίζει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα συνέβησαν όλες αυτές τις δεκαετίες με τη βασιλική οικογένεια και τα παραλειπόμενά της. Το όνομα αυτής, Lady Susan Hussey.

Η ίδια άφησε αιχμηρά σχόλια για τον γάμο των Μέγκαν Μαρκλ και πρίγκιπα Χάρι λέγοντας πολύ χαρακτηριστικά πως πρόκειται για ένα φιάσκο και μια αποτυχία.

«Αυτό θα τελειώσει με κλάματα. Θυμηθείτε τα λόγια μου», δήλωσε.

Ο Βρετανός συγγραφέας, Tom Bower σημειώνει στις σελίδες της νέας του βιογραφίας πως η 83χρονη Susan Hussey υποτίθεται πως ήταν η υπεύθυνη να βοηθήσει τη Μέγκαν Μαρκλ να προσαρμοστεί στη νέα της ζωή.

