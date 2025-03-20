Στην Ελλάδα η Kylie Minogue: Φώτο σε πλοίο για την Αίγινα

Στην Ελλάδα βρέθηκε τις προηγούμενες ώρες το είδωλο της Pοp, Kylie Minogue.

Η Αυστραλιανή τραγουδίστρια φαίνεται πως ταξίδεψε για την Αίγινα καθώς στιγμιότυπο από την επίσκεψή της στη γέφυρα του πλοίου που τη μετέφερε στο νησί, αναρτήθηκε στα σόσιαλ μίντια της πλοιοκτήτριας εταιρείας κι έγινε αμέσως viral.

Η εμβληματική performer πόζαρε με τους αξιωματικούς του πλοίου.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στο facebook κοινοποιώντας έτσι την παρουσία της τραγουδίστριας στο καράβι.

Μάλιστα το στιγμιότυπο έφερε λεζάντα «We should be so lucky… να έχουμε την Kylie να ταξιδεύει μαζί μας!», ως σαφή αναφορά στο μεγάλο της hit στα 80's.

Δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο λόγος της επίσκεψής της στη χώρα αλλά σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ανακοινωθεί θα πραγματοποιήσει συναυλία στο Release Athens 2025 την Παρασκευή 18 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού, στο πλαίσιο της Tension Tour, της μεγαλύτερης περιοδείας που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία 15 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

