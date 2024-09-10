Η Τζένιφερ Λόπεζ (Jennifer Lopez) και ο Ματ Ντέιμον (Matt Damon) παραμένουν καλοί φίλοι παρά τον χωρισμό της σταρ από τον Μπεν 'Αφλεκ (Ben Affleck).

Αφού πόζαραν μαζί στην πρεμιέρα της ταινίας «Unstoppable» στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) την περασμένη Παρασκευή, μια πηγή αποκάλυψε στο PEOPLE ότι η τραγουδίστρια είναι «πολύ κοντά με τον Maτ [Ντέιμον]» και «απολαμβάνει να περνάει χρόνο» μαζί του.

Οι δύο Χολιγουντιανοί σταρ εθεάθησαν στο πάρτι μετά την πρεμιέρα του «Unstoppable» που πραγματοποιήθηκε στο EPOCH Bar & Kitchen Terrace του The Ritz-Carlton και συνομίλησαν για πάνω από 20 λεπτά.

Η ηθοποιός και τραγουδίστρια καθόταν σε ένα τραπέζι με τη σύζυγο του ηθοποιού Λουτσιάνα (Luciana Damon) και τον συμπρωταγωνιστή Ντον Τσιντλ, όταν ο Ντέιμον τους συνάντησε.

«Η Τζεν και ο Ματ άρχισαν να μιλούν και είχαν μια μεγάλη, βαθιά συζήτηση» ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας ότι για αρκετά λεπτά, έπιαναν ο ένας τα χέρια του άλλου καθώς συνομιλούσαν.

Ο 'Αφλεκ ο οποίος είναι συμπαραγωγός στην ταινία μέσω της Artists Equity που ίδρυσε με τον Ντέιμον, όπως είχε ανακοινωθεί δεν έδωσε το παρών.

Το «Unstoppable» είναι βασισμένο στην αληθινή ιστορία του παλαιστή 'Αντονι Ρόμπλες (Anthony Robles), ο οποίος γεννήθηκε με ένα πόδι και κατάφερε να γίνει το 2011 πρωταθλητής στην πάλη. Πρωταγωνιστεί ο Τζαρέλ Τζερόμ (Jharrel Jerome) ενώ η Λόπεζ υποδύεται την μητέρα του. Η ταινία θα κυκλοφορήσει σε επιλεγμένους κινηματογράφους τον Δεκέμβριο πριν την προβολή της στο Prime Video.

Πηγή: skai.gr

