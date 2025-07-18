Το εμβληματικό φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ από την αρχική τριλογία Star Wars, πρόκειται να βγει για πρώτη φορά σε δημοπρασία, με εκτιμώμενη αξία έως και 2,2 εκατομμύρια αγγλικές λίρες.

Το φωτόσπαθο παρουσιάστηκε στις ταινίες Star Wars της δεκαετίας του 1980 "The Empire Strikes Back" («Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται») και "Return Of The Jedi" («Η επιστροφή των Τζεντάι») και θα πωληθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Propstore, τον Σεπτέμβριο, στο Λος Άντζελες.

Το όπλο χρησιμοποιήθηκε από τον Νταρθ Βέιντερ που υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Πράουζ κατά τη διάρκεια των κορυφαίων μονομαχιών εναντίον του Λουκ Σκαϊγουόκερ (Μαρκ Χάμιλ) στις τελευταίες πράξεις και των δύο ταινιών.

Χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον κασκαντέρ και Βρετανό Ολυμπιονίκη ξιφασκίας, Μπομπ Άντερσον.

Η δημοπρασία συμπίπτει με την 45η επέτειο της ταινίας «Star Wars: The Empire Strikes Back» και η τιμή του φωτόσπαθου εκτιμάται μεταξύ 746.000 και 2.241.000 αγγλικών λιρών.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, τα γνήσια φωτόσπαθα από την αρχική τριλογία είναι σπάνια και το συγκεκριμένο «πιστεύεται ότι είναι το μοναδικό από τις πρώτες ταινίες Star Wars με επαληθεύσιμη χρήση στην οθόνη που έχει διατεθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία».

Ο Μπράντον Αλάινερ, διευθύνων σύμβουλος της Propstore, δήλωσε: «Ο Τζορτζ Λούκας φαντάστηκε το φωτόσπαθο, ή το σπαθί λέιζερ όπως ονομαζόταν αρχικά, ως το τέλειο αμυντικό όπλο για μια πιο εξελιγμένη εποχή. Σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρώτη ταινία Star Wars, τα φωτόσπαθα είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο του πιο αγαπημένου κινηματογραφικού franchise στον κόσμο και κατατάσσονται σταθερά ως τα πιο εμβληματικά και αξιομνημόνευτα αντικείμενα όλων των εποχών».

Πριν από τη δημοπρασία τον Σεπτέμβριο, το φωτόσπαθο θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο, το Μπέβερλι Χιλς και τη Νέα Υόρκη καθ' όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

