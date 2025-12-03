A$AP Rocky: «Έφαγε» παντόφλα από τη Ριάνα - Η «viral» αντίδρασή της (video)

Η Ριάνα απέδειξε ποιος «φοράει τα παντελόνια» στη σχέση της με τον A$AP Rocky. Το ζευγάρι έδωσε λαμπερό «παρών» στα Gotham Awards στη Νέα Υόρκη, όπου η καλλιτέχνιδα φόρεσε ένα φόρεμα-πάπλωμα από τον οίκο Balenciaga δια χειρός Pierpaolo Piccioli, με μακριά ουρά. Αναμφισβήτητα, ήταν από τις πιο κακοντυμένες…

Από την πλευρά του, ο A$AP Rocky επέλεξε ένα κομψό μαύρο κοστούμι Chanel, συνδυασμένο με μαύρες δερμάτινες μπότες, ένα λευκό πουκάμισο και μια ασπρόμαυρη ριγέ γραβάτα. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με σκουλαρίκια διακοσμημένα με διαμάντια.

👀 Rihanna got a bit snappy at A$AP Rocky when she was ready to leave the Gotham Awards last night. https://t.co/wpZfjpjCF3 pic.twitter.com/VEqOpw3B3F — TMZ (@TMZ) December 2, 2025

Κι ενώ το ζευγάρι έδειχνε υπέρκομψο και πολύ αγαπημένο μαζί μετά την απόκτηση και του τρίτου παιδιού του, στο τέλος της εκδήλωσης, φάνηκε πως η Ριάνα εκνευρίστηκε με τον αγαπημένο της και δεν δίστασε να το δείξει δημοσίως.

Στο βίντεο που «ανέβασε» το ΤΜΖ, η σταρ κάνει νεύμα στον ράπερ και του φωνάζει ότι πάει προς την έξοδο, αλλά εκείνος φαίνεται να έχει παρασυρθεί από το πλήθος και της απλώνει το χέρι του. Εκείνη φανερά εκνευρισμένη του λέει κάτι και είναι έτοιμη να φύγει. Μετά την… παντόφλα, ο A$AP Rocky φεύγει μαζί της, με συνοπτικές διαδικασίες...

Πηγή: skai.gr

