Ο Σάια ΛαΜπέφ (Shia LaBeouf) εθεάθη εμφανώς καταβεβλημένος το πρωί της Τρίτης, 17 Φεβρουαρίου 2026, λίγες ώρες μετά την αποφυλάκισή του από κρατητήριο της Νέας Ορλεάνης, έπειτα από νύχτα κράτησης. Ο 39χρονος ηθοποιός αποχώρησε μόνος, αποφεύγοντας τις δηλώσεις, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Ορλεάνης, ο διάσημος ηθοποιός αντιμετωπίζει δύο κατηγορίες για απλή βιαιοπραγία, μετά από φερόμενη εμπλοκή του σε καυγά μέσα και έξω από μπαρ. Η σύλληψη έγινε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, έξω από κατάστημα στην Royal Street, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε φαίνεται να χτυπά με το κεφάλι έναν άνδρα.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι έσκισε το χάρτινο βραχιολάκι του κρατητηρίου και, χωρίς να σχολιάσει το ύψος της εγγύησης, απομακρύνθηκε τρέχοντας. Στη συνέχεια, σταμάτησε σε βενζινάδικο και περπάτησε μέχρι τη διαδρομή της παρέλασης του Mardi Gras, όπου φάνηκε να συνεχίζει τους εορτασμούς.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η απουσία της βέρας από το χέρι του, όπως γράφει η «Daily Mail», γεγονός που αναζωπύρωσε τις φήμες περί χωρισμού του από τη σύζυγό του, Μία Γκοθ. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μία κόρη, την Isabel, που γεννήθηκε το 2022. Υπενθυμίζεται ότι και η Γκοθ είχε εμφανιστεί πρόσφατα χωρίς το δαχτυλίδι της, ενώ αμερικανικά μέσα κάνουν λόγο για ήσυχο χωρισμό εδώ και περίπου έναν χρόνο.

Shia LaBeouf immediately returns to partying at Mardi Gras after release from jail https://t.co/jDGsK8tger pic.twitter.com/yg9sKhiZQl — Page Six (@PageSix) February 18, 2026

Στο παρελθόν, ο Σάια ΛαΜπέφ έχει μιλήσει δημόσια για τη σημασία της Γκοθ στη ζωή του, δηλώνοντας ότι «του έσωσε τη ζωή» και ότι του έδωσε ελπίδα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Εκπρόσωποι και των δύο δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής τις τελευταίες εξελίξεις. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των Αρχών, με τις κατηγορίες να εκκρεμούν, ενώ ο ηθοποιός παραμένει στο επίκεντρο της δημοσιότητας, τόσο για τις νομικές εξελίξεις όσο και για την προσωπική του ζωή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.