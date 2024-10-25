O Jay-Z είναι γνωστός για την καριέρα του στο τραγούδι, αλλά και για την έντονη επιχειρηματική του δραστηριότητα, αφού είναι ιδρυτής πολλών εταιρειών και δεν σταματάει ποτέ να επενδύει.

Αυτή τη φορά ο σύζυγος της Beyonce, ο οποίος έχει αγοράσει τη γνωστή μάρκα σαμπάνιας Armand de Brignac, ανακοίνωσε να πλασάρει μια νέα φιάλη, τη Blanc de Noirs Vintage. Μια φιάλη, περιορισμένης έκδοσης, θα πωλείται στη λιανική προς 3.400 δολάρια από τον Νοέμβριο, σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter». Η εταιρεία θα βγάλει στην αγορά μόνο 1.258 φιάλες σαμπάνιας, οι οποίες είναι προσεγμένες και στην εμφάνισή τους. Οι ετικέτες είναι φτιαγμένες από γαλλικό κασσίτερο που τοποθετήθηκαν με το χέρι.

Το «Blanc de Noirs Vintage 2015» συνδυάζει γεύσεις που περιλαμβάνουν νότες αμυγδάλου, κανέλας, δαμάσκηνου, φράουλας και κλημεντίνης. Η μάρκα αναφέρει ότι μόνο μια γουλιά καταλήγει σε μια «ευχάριστη και κομψή διάρκεια, αφήνοντας νότες μελομακάρονου, πορτοκαλιού και την εκλεπτυσμένη γεύση της γλυκόριζας».

Το νέο ποτό έρχεται να προστεθεί σε άλλες προτάσεις της Armand de Brignac, οι οποίες περιλαμβάνουν το Demi-Sec, ένα Gold Brut, το Rosé, το Blanc de Blancs και το Blanc de Noirs Assemblage No. 4.

Πριν από τρία χρόνια ο Jay-Z, κατά κόσμον Shawn Carter, πούλησε το 50% των μετοχών του στη Moët Hennessy. Αξίζει να σημειωθεί ότι και η Beyonce λάνσαρε τον περασμένο Αύγουστο ένα ουίσκι με την ονομασία SirDavis. Το όνομα της μάρκας αποτελεί φόρο τιμής στον προπάππου της σταρ, τον Davis Hogue. Ανακοινώνοντας το τελευταίο της εγχείρημα πριν από δύο μήνες, η ίδια δήλωσε: «Πάντα με τραβούσε η δύναμη και η αυτοπεποίθηση που νιώθω όταν πίνω ποιοτικό ουίσκι και ήθελα να προσκαλέσω περισσότερους ανθρώπους να βιώσουν αυτό το συναίσθημα».

Όταν ο ράπερ ήταν 10 ετών, ο πατέρας του εγκατέλειψε την οικογένειά του, και η μαμά του, Gloria Carter, αφέθηκε να μεγαλώσει μόνη της αυτόν και τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια του. Ο Jay-Z ήταν αρκετά θυμωμένος με τον πατέρα του, αλλά μετά από την παρέμβαση της μητέρας του, συναντήθηκαν μετά από χρόνια, για να φτιάξουν ξανά τις σχέσεις τους. Δυστυχώς, λίγους μήνες μετά ο πατέρας του έφυγε από την ζωή.

Τα ναρκωτικά ήταν τόσο διαδεδομένα στη γειτονιά του, που στρατολογήθηκε από νωρίς για να διακινεί ναρκωτικά στο Τρέντον του Νιου Τζέρσεϊ. Σε συνέντευξή του είχε πει για αυτή την δουλειά πως: «Κανείς δεν επιζεί από αυτό. Ή θα πας φυλακή ή θα σε σκοτώσουν». Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο Jay-Z έγραφε ραπ στίχους για τον Big Daddy Kane. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, άρχισε να κάνει και κάποιες εμφανίσεις σε τραγούδια διάφορων ανερχόμενων ράπερ της Νέας Υόρκης, συμπεριλαμβανομένων των Big L, DMX και Ja Rule.

Έχει 14 νούμερο 1 άλμπουμ, 22 Grammy (τα περισσότερα στην ιστορία του hip hop), είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής, ενώ έχει συνολικά πουλήσει περισσότερα από 50 εκατ. άλμπουμ και 75 εκατ. σινγκλ παγκοσμίως. Ο ράπερ δηλώνει πως το μυστικό του επιτυχημένου του γάμου με τη Beyonce είναι το γεγονός ότι κρατάνε την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

