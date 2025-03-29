Σμαράγδα Καρύδη: Επιβεβαίωσε πως υπάρχει ενδεχόμενο reunion της σειράς «Στο Παρά Πέντε»

Το παραδεχόμαστε ανήκουμε στους φανατικούς της σειράς αυτής και από την πρώτη στιγμή που ο ίδιος ο Γιώργος Καπουτζίδης άφησε να εννοηθεί πως ναι, έχει περάσει από το μυαλό του ένα τύπου reunion 20 χρόνια πια μετά ενθουσιαστήκαμε.

Τώρα ήρθε η σειρά της Σμαράγδας Καρύδη να επιβεβαιώσει πως κάτι παίζει αλλά ακόμα είναι σε πολύ αρχική μορφή. Κι αν δεν ξέρει εκείνη που την 25η Μαρτίου έτρωγε μπακαλιάρο σκορδαλιά με τον Γιώργο Καπουτζίδη στην Αίγινα, ποιος ξέρει;

Η ηθοποιός μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star με αφορμή τα γυρίσματα του νέου κύκλου του IQ 160.

«Με το Παρά Πέντε μεγαλώσαμε γενιές και γενιές, φέτος κλείνουμε τα 20 χρόνια. Αυτό μου φαίνεται υπέροχο. Δεν με κουράζει ούτε μου φαίνεται ότι θέλω να φύγει αυτός ο ρόλος από πάνω μου. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μου και της δουλειάς μου που αγάπησα πάρα πολύ, πραγματικά, οπότε μου αρέσει που το αγαπούν γενιές και στο μέλλον» είπε αρχικά η Σμαράγδα Καρύδη όταν ρωτήθηκε πώς της φαίνεται που ακόμα η σειρά κάνει μεγάλη επιτυχία και που ακόμα την ταυτίζουν με τη θρυλική Ντάλια Χατζηαλεξάνδρου και συνέχισε:

«Κάτι θα γίνει ξανά με το Παρά Πέντε, θα δούμε όμως τώρα. Δεν ξέρω ακόμα, είναι σε πρωτόλεια κατάσταση. Στο μυαλό του Γιώργου Καπουτζίδη πιο πολύ, δεν υπάρχει.

Δεν είναι εύκολο να μαζευτούμε όλοι αυτοί οι άνθρωποι γιατί είναι πολλοί και διαφορετικοί. Επειδή όμως όλοι έχουν όρεξη και όλοι αγαπήθηκαν και όλοι το αγάπησαν αυτό πολύ, πιστεύω ότι θα μαζευτούν πολύ εύκολα».

