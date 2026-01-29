Η 28χρονη σούπερ σταρ Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) κυκλοφόρησε την πρώτη της συλλογή εσωρούχων, προωθώντας η ίδια τις δημιουργίες της.

Στην τελευτααία της ανάρτηση, η διάσημη ηθοποιός φωτογραφήθηκε φορώντας ένα μπορντό σετ δαντελένιων εσωρούχων, επιδεικνύοντας τις αισθησιακές καμπύλες της και ενθουσιάζοντας τα εκατομμύρια των φανς της.

Με ασορτί ζαρτιέρες, μοβ γούνα, πανύψηλα τακούνια στιλέτο και γυαλιά ηλίου, η 28χρονη σταρ πόζαρε δίπλα σε ένα vintage αυτοκίνητο έξω από το United Artists Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες, ρίχνοντας τα social media.

Η πρώτη συλλογή ονομάζεται Seductress, την οποία η Σουίνι χαρακτήρισε ως «τολμηρή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και χωρίς μεταμέλεια. Πρόκειται για το να κατέχεις τη δύναμή σου και την επιθυμία σου με τους δικούς σου όρους».



Πηγή: skai.gr

