Ούτε με πράσινα, ούτε με μπεζ: Η Σίντνεϊ Σουίνι με μπορντό δαντελένια εσώρουχα - Βίντεο, φωτογραφίες

Η 28χρονη διάσημη ηθοποιός «τολμηρή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και χωρίς ενοχές» κυκλοφόρησε την πρώτη της συλλογή εσωρούχων, ποζάροντας η ίδια

Sydney Sweeney

Η 28χρονη σούπερ σταρ Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney) κυκλοφόρησε την πρώτη της συλλογή  εσωρούχων, προωθώντας η ίδια τις δημιουργίες της. 

Στην τελευτααία της ανάρτηση, η διάσημη ηθοποιός φωτογραφήθηκε φορώντας ένα μπορντό σετ δαντελένιων εσωρούχων, επιδεικνύοντας τις αισθησιακές καμπύλες της και ενθουσιάζοντας τα εκατομμύρια των φανς της. 

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Sydney Sweeney

Με ασορτί ζαρτιέρες, μοβ γούνα, πανύψηλα τακούνια στιλέτο και γυαλιά ηλίου, η 28χρονη σταρ πόζαρε δίπλα σε ένα vintage αυτοκίνητο έξω από το United Artists Theatre στο κέντρο του Λος Άντζελες, ρίχνοντας τα social media. 

Η πρώτη συλλογή ονομάζεται Seductress, την οποία η Σουίνι χαρακτήρισε ως «τολμηρή, γεμάτη αυτοπεποίθηση και χωρίς μεταμέλεια. Πρόκειται για το να κατέχεις τη δύναμή σου και την επιθυμία σου με τους δικούς σου όρους».
 

