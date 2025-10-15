Sia: Ο πρώην σύζυγός της απαιτεί 250.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή

Ο πρώην σύζυγος της Αυστραλής τραγουδίστριας, Sia, ζήτησε περισσότερα από 250.000 δολάρια τον μήνα ως διατροφή, σύμφωνα με έγγραφα του αμερικανικού δικαστηρίου. Στα δικαστικά έγγραφα, ο Μπερνάρντ (Bernard) - πρώην γιατρός - δήλωσε ότι χρειάζεται τη διατροφή για να διατηρήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής που απολάμβανε κατά τη διάρκεια του γάμου τους.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ήταν «οικονομικά εξαρτημένος από τη Sia», μετά την παραίτησή του από τη δουλειά του, για να διευθύνει μια ιατρική επιχείρηση μαζί της, σύμφωνα με τα έγγραφα.

Στα δικαστικά έγγραφα, ο Μπερνάρντ ανέφερε ότι το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και έχει έναν γιο 18 μηνών, είχε μηνιαίες δαπάνες άνω των 400.000 δολαρίων για ιδιωτικά τζετ, διακοπές, πολυτελή γεύματα και αρκετούς υπαλλήλους πλήρους απασχόλησης.

«Ποτέ δεν χρειάστηκε να παρακολουθούμε τα έξοδα διαβίωσής μας», ανέφερε ο ίδιος. Ο 47χρονος δήλωσε ότι η προσωρινή διαταγή διατροφής που ζητά είναι «απαραίτητη», επειδή η 49χρονη Σία ήταν «η στήριξη της οικογένειας στον γάμο μας».

Ο Μπερνάρντ, πρώην ογκολόγος ακτινοθεραπευτής, είπε επίσης ότι θα χρειαστεί να ολοκληρώσει αρκετά χρόνια εκπαίδευσης και να περάσει αυστηρές εξετάσεις πριν μπορέσει να ανανεώσει την πιστοποίησή του και να ασκήσει ξανά το επάγγελμά του. Ζήτησε, επίσης, επιπλέον χρήματα για να καλύψει τα δικαστικά έξοδα.

Και μπορεί η Sia να κρύβει το πρόσωπό της πίσω από περούκες και εντυπωσιακά σκηνικά, όμως η φωνή της — ωμή, δυνατή και γεμάτη συναίσθημα — είναι αδύνατον να κρυφτεί. Γεννημένη στην Αδελαΐδα της Αυστραλίας, η Sia Kate Isobelle Furler ξεκίνησε τη μουσική της πορεία στα ’90s, παλεύοντας να βρει τη δική της φωνή σε μια βιομηχανία που συχνά προτιμά την εικόνα από την ουσία. Η ανατροπή ήρθε με το «Breathe Me», ένα τραγούδι που έμοιαζε να ξεγυμνώνει την ψυχή της και έγινε instant classic, σημαδεύοντας μια ολόκληρη εποχή.

Όμως, η πραγματική έκρηξη ήρθε το 2014, όταν η Sia επέστρεψε με το «1000 Forms of Fear» και το αλησμόνητο «Chandelier». Το βιντεοκλίπ με τη Maddie Ziegler δεν ήταν απλώς ένα μουσικό video, αλλά ένα έργο τέχνης που αποτύπωνε την πάλη ανάμεσα στην παιδικότητα και την απόγνωση. Έχει χαρίσει τραγούδια σε μερικούς από τους μεγαλύτερους αστέρες της ποπ: Rihanna, Beyonce, Katy Perry, David Guetta και πολλούς άλλους. Κάθε της σύνθεση κουβαλά εκείνο το χαρακτηριστικό μείγμα μελαγχολίας και δύναμης που την καθιστά μοναδική.

